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Aktüel İnternette var sıcak su da! İzmirli depremzedeler konteyner kentten memnun
Aktüel

İnternette var sıcak su da! İzmirli depremzedeler konteyner kentten memnun

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören yaklaşık 100 aile, AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:32:00 -
İnternette var sıcak su da! İzmirli depremzedeler konteyner kentten memnun

Haydar Aliyev Caddesi’nde yer alan ve kalorifer sistemiyle ısıtılan 21 metrekare büyüklüğündeki 493 konteynerde duş, tuvalet ve sıcak su donanımlarının yanı sıra internet gibi hizmetlerin de depremzedelere sunulduğu belirtildi. Depremzedelerden Salih Altun, “A’dan Z’ye her şey çok güzel. Sıcak suyu, ısınması, hijyenik bir ortam var. Benim çocukluğumun geçtiği mahalleye benzetiyorum burayı” derken, bir diğer depremzede Ayla Yalçın ise “Çadırdan çok daha iyi bir yer. 5 kişi çok rahat kalabilir. Her şeyi çok ince detayına kadar düşünmüşler. Yorgan, yastık, tencere, tava, ne gerekiyorsa temel ihtiyacımız için her şeyi bırakmışlar” ifadelerini kullandı.

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