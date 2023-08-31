İnternette beğenip ev kiralamak isteyenler dikkat: İşte böyle dolandırıyorlar!

İnternet ortamında bulduğu ev için anlaşan A.Ç. isimli bir kadın depozito, emlakçı komisyonu ve bir kira bedelini yolladı. 30 bin lirayı anlaştığı kişinin hesabına gönderen A.Ç., parayı yolladığı kişiye bir daha ulaşamadı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi internet ortamında anlaşarak 30 bin lira para yolladığı kişi tarafından dolandırıldı.

Olay ilçenin Fatih mahallesinde yaşandı. A.Ç. (37) isimli kadın internet ortamında ev kiralamak için iletişime geçtiği şahısla depozito, emlakçı komisyonu ve bir kira bedeli olarak toplam 30 bin TL karşılığında anlaştı. Anlaştığı şahsın hesabına parayı çıkartan A.Ç., şahısla tekrar irtibata geçmek istediğinde ulaşamadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan A.Ç. polise giderek şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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