İnternetle tanıştılar, hayatlarını kolaylaştırdılar

Türk Telekom’un herkesin dijital dünya ile tanışmasını amaçlayan “İnternetle Hayat Kolay Projesi”ni Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir kıraathanede uygulamaya sokan üniversite öğrencisi Enes Aktaş, mahallelinin internetle tanışmasını sağladı. Aktaş, mahalle sakinlerine temel internet kullanımı, e-devlet kullanımı, internet bankacılığı, sosyal ağlar, bloglar, internet üzerinden alışveriş gibi birçok online hizmeti kullanarak hayatlarını kolaylaştırmayı öğretti.

85 YAŞINDA İNTERNET KULLANICISI

Kızıyla eğitimlere katılan 49 yaşındaki Aynur Arslan “Bizim organik ürünlerimiz var. Mesela kendimiz ekşi yapıyoruz. Bunları artık internetten de satacağız” derken, ilk kez internetle tanıştığını vurgulayan 85 yaşındaki Mehmet Uyar, bu yaştan sonra bir şeyler öğrenmenin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.