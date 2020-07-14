İnternet üzerinden çocuk satışıyla ilgili şok eden görüntü! Türkler de mi var?

Yeniakit.com.tr

ABD'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Wayfair, korkunç bir iddia ile gündeme geldi. İnternet sitesinde fahiş fiyatlar ile satılan ürünler üzerinden çocuk satışı yapıldığı iddiası tüm dünyada büyük infiale yol açtı.

Skandal merkezi Boston şehrinde bulunan Wayfair’in ucuz olması gereken ürünlere fahiş fiyatlar vermesiyle patlak verdi. Sosyal medyada gündem olan iddiayla ilgili yapılan incelemelerde yüksek fiyatlardan satışa sürülen bu ürünlere kayıp çocukların isimlerinin verildiği tespit edildi.

Skandalla ilgili her geçen gün sosyal medyada yeni bilgiler paylaşılıyor. Türkiye’de de ‘trendyol’ adlı alışveriş sitesiyle gündeme gelen e-ticaret kisvesi altında yapılan ‘çocuk satışına’ ilişkin paylaşılan video ve görsellerle rezaletin boyutu gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Kayıp çocukların isimleri ürün adı olarak kullanılıyor

Konuyla ilgili paylaşılan bir videoda internet sitesi üzerinden 115 bin dolar fiyat biçilen Türk halısını sipariş etmek isteyen bir Amerikalı, adres bilgisine girdiğinde ülkede kayıp olan çocuklardan biri olan “Maryi C.” ismiyle karşılaşıyor.

Yine Türk halısı görseliyle satışa sunulan başka bir ürüne ‘Aleyna’ isminin verildiği görülüyor. Türkiye’de ise ‘Aleyna Akgündüz’ isimli 17 yaşındaki bir çocuk 2019 yılında Manisa’da kaybolmuş kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Başka bir görselde ise kayıp olan 3 yaşındaki ‘Dylan’ isimli çocuğun adının 9.999.00 dolara satılan bir oyuncağa verildiği tespit edildi.

Rezalete alçak destek!

Çocukların derilerinden faydalanılarak enjekte yoluyla ‘gençleştirme’ sağlayan ürünlerin gündeme geldiği bir dönemde e-ticaret siteleri üzerinden alenen yapılan çocuk şatışına ilişkin tüm dünyada büyük tepki oluşurken atılacak olan adımlarla kayıp çocuklara ulaşılıp ulaşılamayacağı merak ediliyor.

‘Çocuk kaçakçılığı’ rezalerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken bu alçaklığa destek veren yorumlarda yapıldı.

“@Orkunkeles1” adlı kullanıcı yaptığı “5000 liraya çocuk alabiliyorsak on tane alayım böbreklerini yüz binden okutsam baya karlı” iğrenç yorumuyla çocuk ticaretine alenen arka çıktı.

Çok sayıda kullanıcı tepki çeken yorumla ilgili yetkili birimleri harekete geçmeye çağırdı.