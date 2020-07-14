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Gündem

İnternet üzerinden çocuk satışıyla ilgili şok eden görüntü! Türkler de mi var?

ABD’de patlak veren ve tüm dünyada infiale yol açan e-ticaret sitesi üzerinden yapılan çocuk satışına ilişkin yeni deliller sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Paylaşılan video ve görsellerde basit ürünlere kaybolan çocukların adının verildiği ve yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:20:00 - 2020-07-14 14:21:41

 Yeniakit.com.tr 

ABD'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Wayfair, korkunç bir iddia ile gündeme geldi. İnternet sitesinde fahiş fiyatlar ile satılan ürünler üzerinden çocuk satışı yapıldığı iddiası tüm dünyada büyük infiale yol açtı.

Skandal merkezi  Boston şehrinde bulunan Wayfair’in ucuz olması gereken ürünlere fahiş fiyatlar vermesiyle patlak verdi. Sosyal medyada gündem olan iddiayla ilgili yapılan incelemelerde yüksek fiyatlardan satışa sürülen bu ürünlere kayıp çocukların isimlerinin verildiği tespit edildi.

Skandalla ilgili her geçen gün sosyal medyada yeni bilgiler paylaşılıyor. Türkiye’de de ‘trendyol’ adlı alışveriş sitesiyle gündeme gelen e-ticaret kisvesi altında yapılan ‘çocuk satışına’ ilişkin paylaşılan video ve görsellerle rezaletin boyutu gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Kayıp çocukların isimleri ürün adı olarak kullanılıyor

Konuyla ilgili paylaşılan bir videoda internet sitesi üzerinden 115 bin dolar fiyat biçilen Türk halısını sipariş etmek isteyen bir Amerikalı, adres bilgisine girdiğinde ülkede kayıp olan çocuklardan biri olan “Maryi C.” ismiyle karşılaşıyor.

Yine Türk halısı görseliyle satışa sunulan başka bir ürüne ‘Aleyna’ isminin verildiği görülüyor. Türkiye’de ise ‘Aleyna Akgündüz’ isimli 17 yaşındaki bir çocuk 2019 yılında Manisa’da kaybolmuş kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Başka bir görselde ise kayıp olan 3 yaşındaki ‘Dylan’ isimli çocuğun adının 9.999.00 dolara satılan bir oyuncağa verildiği tespit edildi.

Rezalete alçak destek!

Çocukların derilerinden faydalanılarak enjekte yoluyla ‘gençleştirme’ sağlayan ürünlerin gündeme geldiği bir dönemde e-ticaret siteleri üzerinden alenen yapılan çocuk şatışına ilişkin tüm dünyada büyük tepki oluşurken atılacak olan adımlarla kayıp çocuklara ulaşılıp ulaşılamayacağı merak ediliyor.

‘Çocuk kaçakçılığı’ rezalerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken bu alçaklığa destek veren yorumlarda yapıldı.

“@Orkunkeles1” adlı kullanıcı yaptığı “5000 liraya çocuk alabiliyorsak on tane alayım böbreklerini yüz binden okutsam baya karlı” iğrenç yorumuyla çocuk ticaretine alenen arka çıktı.

Çok sayıda kullanıcı tepki çeken yorumla ilgili yetkili birimleri harekete geçmeye çağırdı.

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Yorumlar

nadim hatipoğlu

BU VE BUNUN GİBİ VE PEDOFİLİ SAPIK NAMUS DÜŞMANI İNSANLARI GEREKLİ CEZAYI VERMEZSEN NE İNSANLIK HUZUR BULUR NEDE KAMU VİCDANI RAHATLAR ALLAHCC GAZABINA UĞRARIZ MÜCADELE ETMEZSEK BUNLARI YAPANLARI ESKİDEN MAFYANIN İTALYADA YAPTIĞI GİBİ İNSAN KIYMA MAKİNASINA VERMELİ HİÇ ACIMAMALI.ALLAHCC SONUMUZU HAYIR EYLESİN AMİN.
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ZaZa

Lut un çocuklar LGBTİ insanlığı bitirecek. Çağdaş ilerici yazar bozar tayfasında ses yok, çağınız batsın insanlık elbet sizden kurtulacak.
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