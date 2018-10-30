İnternet sitesinden duyurdular! Uzun süredir böylesi görülmüyordu...

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma sıcaklarının etkili olduğu yurt genelinde rüzgarında hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaştığı son radar görüntüsünde Türkiye haritasında neredeyse hiç bir yoğunluğun olmaması dikkat çekti.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor 21

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 26

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu ve açık 24

Trabzon: Az bulutlu ve açık 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23