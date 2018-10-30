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İnternet sitesinden duyurdular! Uzun süredir böylesi görülmüyordu...

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

30 Ekim 2018 Salı 09:19
İnternet sitesinden duyurdular! Uzun süredir böylesi görülmüyordu...

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma sıcaklarının etkili olduğu yurt genelinde rüzgarında hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaştığı son radar görüntüsünde Türkiye haritasında neredeyse hiç bir yoğunluğun olmaması dikkat çekti.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor 21 
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 22 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27 
Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 26 
Adana: Az bulutlu ve açık 28 
Antalya: Az bulutlu ve açık 27 
Samsun: Az bulutlu ve açık 24 
Trabzon: Az bulutlu ve açık 22 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 17 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23 

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 09:19
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Meteoroloji
  12. yaşam haberleri

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