İnternet sitesinden duyurdular! Uzun süredir böylesi görülmüyordu...

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Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor.30 Ekim 2018 Salı 09:19
Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma sıcaklarının etkili olduğu yurt genelinde rüzgarında hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaştığı son radar görüntüsünde Türkiye haritasında neredeyse hiç bir yoğunluğun olmaması dikkat çekti.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor 21
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 26
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Az bulutlu ve açık 24
Trabzon: Az bulutlu ve açık 22
Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23
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