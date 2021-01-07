İnternet ne zaman gelir? İnternet kesintisi ne zaman bitecek?

İnternet neden kesilecek ve ne zaman gelecek, merak konusu oldu. Türk Telekom, önümüzdeki 2 gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet kesintisinin hangi kent merkezlerinde olacağını duyurdu. Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru ile vatandaşlara internet kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre İstanbul dahil 6 ilde, belirli bölgelerde ve saatlerde internet kesintisi yaşanacak.

Türk Telekom’un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak iller arasında İstanbul da var. İstanbul Ümraniye ve Beykoz da 8 Ocak'ta belirli saatlerde internet verilmeyecek. İşte internetin kesik olacağı il ve ilçeler:

İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00

Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00

Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00

Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00

Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00

Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00