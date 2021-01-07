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Teknoloji İnternet ne zaman gelir? İnternet kesintisi ne zaman bitecek?
Teknoloji

İnternet ne zaman gelir? İnternet kesintisi ne zaman bitecek?

İnternet artık yediden yetmişin herkesin vazgaçilmezleri arasında. Gündelik hayatımızın her anında yer alan internet kesildiğinde bazıları adeta sudan çıkmış balığa dönmüş gibi hisseder. Sosyal medya mecralarında neler olup bittiğini, gündemde neler olduğunu, uzaktan eğitim canlı dersler de yine internet üzirenden gerçekleştirilmekte. Türk Telekom internetin kesileceği illeri açıkladı. Peki İnternet ne zaman gelecek? Hangi illerde internet kesilecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:00:00 -
İnternet ne zaman gelir? İnternet kesintisi ne zaman bitecek?

İnternet neden kesilecek ve ne zaman gelecek, merak konusu oldu. Türk Telekom, önümüzdeki 2 gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet kesintisinin hangi kent merkezlerinde olacağını duyurdu. Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru ile vatandaşlara internet kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre İstanbul dahil 6 ilde, belirli bölgelerde ve saatlerde internet kesintisi yaşanacak.

Türk Telekom’un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak iller arasında İstanbul da var. İstanbul Ümraniye ve Beykoz da 8 Ocak'ta belirli saatlerde internet verilmeyecek. İşte internetin kesik olacağı il ve ilçeler:

İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00

Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00

Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00

Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00

Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00

Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

 

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