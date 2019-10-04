İnternet kullanımında ‘Helal ve Tayyib’e dikkat

GİMDES tarafından 7. Helal ve Tayyib Ürünler Fuarının son gününde gerçekleştirilen 11. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansının sonuç bildirgesi yayınlandı. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Araştırma Sertifikalandırma Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Her geçen gün gelişen ve değişen Dünya’da nüfusun yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan Müslümanlar helal ve tayyib yaşam sisteminden oldukça uzaktır” dedi. ‘Helal ve tayyib’ konusunda birçok yeni unsurun ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Büyüközer, özetle şu uyarılarda bulundu: “Emperyalist bir mantaliteyle meydana getirilmiş temel üretim proseslerini dahi halledemeden Müslümanlar için yeni birçok konu ortaya çıkmaktadır. Örneğin; günlük hayatın olmazsa olmaz unsurlarından birisi haline getirilen internet kullanımının helal ve tayyib yaşam sistemine uygun hale getirilmesi gerekir. Bunun gibi yeni ve güncel konularla birlikte eski ama önemini koruyan birçok konuyu İslam’ın ışığında bilim ve fennin verileriyle açıklayacak yeterli sayıda yetişmiş Müslümanın olmaması, helal sertifikalı ürünlerin hitap edeceği potansiyel gücün büyüklüğü sebebiyle birçok istismarcıların iştahı açılmış ve mesuliyetini düşünmeden sertifikalık oynamaya kalkmıştır. Bu durum ise beraberinde birbirinden farklı standartlar, bir birinden farklı uygulamalar ve mantar gibi çoğalan sertifikacıların peydahlanmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda sadece ticari olarak bakılan bu yaklaşım ister istemez ehil olmayan birçok icazet makamlarının da kurulmasını hızlandırmıştır.”