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Inter'den sürpriz Nagatomo açıklaması

Şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nagatomo ile ilgili İtalyan ekibi İnter'den açıklama geldi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:59
Inter'den sürpriz Nagatomo açıklaması

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı ve Fatih Terim'in performansından memnun kaldığı Yuto Nagatomo için Inter'den bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın sezon sonunda bonserivisini almak istediği Yuto Nagatomo'nun geleceğiyle ilgili kritik açıklamayı Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio yaptı.

"TÜM OPSİYONLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Geçtiğimiz gün kulüp binasında Candreva ve Nagatomo'nun menajerliğini yapan Federico Pastorello ile bir görüşme yapan Ausilio, konu hakkında kısa bir açıklama yaptı. İtalyan basınına Pastorello ile görüşmeleri hakkında kısa bir detay veren Ausilio, "Pastorello her şeyden önce benim iyi bir arkadaşım. Bazı görüşmeler için bir araya geldik. Candreva ve daha da önemlisi Nagatomo hakkında konuştuk. Sezon sonunda yine görüşüp tüm opsiyonları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İN BEĞENİSİ KAZANDI

Galatasaray, Yuto Nagatomo'yu devre arasında satın alma opsiyonu olmadan Inter'den kiralamıştı. Japon oyuncu kısa sürede gösterdiği performansla hem taraftarın hem de Fatih Terim'in beğenisini kazandı.

Şubat ayında da Japon futbolcunun geleceği hakkında açıklamalar yapan Pastorello, "Yuto şu anda mutlu ve şampiyonluk için takımına yardım etmeye hazır. Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Inter'e dönecek. Sezon sonunda Inter ile birlikte durum değerlendirerek bir karar alacağız" demişti

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 20:59
  1. Sarı Kırmızılılar
  2. Piero Ausilio
  3. Yuto Nagatomo
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