Inter'den Giuseppe Meazza'yı yıkan geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi B Grubunun ilk haftasında Inter, Tottenham'ı Giuseppe Meazza'da konuk etti. Tottenham karşısında geriye düşen Inter, 86'dan sonra bambaşka bir kimliğe büründü ve attığı 2 gol ile Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek ilk haftayı 3 puan ile kapattı.

İCARDİ'NİN GOLÜ TAKIMI ATEŞLEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken 53. dakikada Cristian Eriksen, Tottenham'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tottenham, ikinci gol için müsait pozisyonları değerlendirmezken Inter, kaçan pozisyonların cezasını 86'da Icardi ile kesti. Inter'de kaptan Mauro Icardi, 86. dakikada ceza sahası dışından gelişine harika bir vuruş yaptı ve beraberliği getirdi.

90+2'DE GIUSEPPE MEAZZA YIKILDI!

Beraberlik golünün ardından iyice morallenen Inter, 90+2. dakikada Matias Vecino'nun kafa golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Inter'in golünün ardından Giuseppe Meazza'da büyük bir sevinç yaşanırken Inter, uzun süre sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 3 puan ile kapattı. Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftada Inter, deplasmanda PSV'ye konuk olacak. Tottenham ise Londra'da Barcelona'yı ağırlayacak.