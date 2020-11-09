Interbrand otomotiv kategorisinde Top 5’te

Güney Koreli marka, Interbrand’ın “2020 En İyi Global Markalar” araştırmasına göre, otomobil üreticileri arasında küresel marka değerini ve yaygınlığını artırmaya devam ediyor. Yapılan araştırma ve ankete göre Hyundai, marka değerini bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 14,3 milyar dolara yükseltti. Bu önemli değer ile birlikte otomotiv markaları arasında da beşinci sıraya yükseldi. Başta otomotiv olmak üzere, tüm sektörleri önemli ölçüde etkileyen COVID-19 salgınına rağmen Hyundai genel sıralamada da 36’ncı sırada yer alıyor