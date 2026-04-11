Intel, Google ile çip iş birliğinde anlaştı

Teknoloji dünyasında yapay zeka odaklı rekabet her geçen gün daha da sertleşirken, Intel ile Google arasında dikkat çekici bir iş birliği duyuruldu. İki şirket, bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarında gelecek yılları şekillendirecek çok yıllı bir anlaşma yaptı.

Bu ortaklık, yalnızca yeni donanım kullanımını değil, aynı zamanda veri merkezlerinin daha güçlü, daha dengeli ve daha ölçeklenebilir hale getirilmesini amaçlayan daha geniş bir teknoloji stratejisini de içeriyor.

Intel ile Google, yapay zeka ve bulut bilişim altyapısında yeni nesil sistemleri hedefleyen çok yıllı stratejik iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Google, gelecek nesil yapay zeka ve bulut altyapılarında Intel’in Xeon işlemci platformlarını kullanmaya devam edecek. Bu platformlar yalnızca Intel’in yeni nesil Xeon CPU’larını değil, aynı zamanda iki şirket tarafından ortak geliştirilecek özelleştirilmiş IPU (Infrastructure Processing Unit-Altyapı İşleme Birimi) çözümlerini de içerecek.

Altyapıda CPU ve IPU entegrasyonu

Intel CEO’su Lip-Bu Tan, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde yapay zeka ölçeklemenin yalnızca hızlandırıcılara dayanmadığını vurgulayarak CPU ve IPU tabanlı dengeli sistemlerin performans, verimlilik ve esneklik açısından kritik rol oynadığını ifade etti. Bu yaklaşım, özellikle büyük ölçekli yapay zeka iş yüklerinin farklı katmanlarda optimize edilmesini hedefliyor.

Google tarafında ise mevcut altyapıda Intel Xeon 5 ve Xeon 6 işlemcilerinin farklı görevlerde aktif olarak kullanıldığı biliniyor. Bu kullanım alanları arasında büyük ölçekli yapay zeka eğitim süreçlerinin koordinasyonu, düşük gecikme gerektiren çıkarım işlemleri ve genel amaçlı hesaplama görevleri yer alıyor. Intel’in en yeni Xeon işlemcileri halihazırda Google’ın C4 ve N4 örneklem altyapılarını besliyor.

Google, kendi geliştirdiği Armv9 tabanlı Axion işlemcileriyle daha düşük maliyet ve yüksek verimlilik hedefleyen özel bir donanım stratejisi yürütse de birçok iş yükü için x86 uyumluluğu ve Intel Xeon’un sunduğu yüksek tek çekirdek performansı halen kritik önem taşıyor.

Şirketler arasındaki yeni iş birliği de bu ihtiyaca doğrudan yanıt veriyor. Google, Intel ile birlikte geliştireceği özel IPU’lar sayesinde ağ yönetimi, depolama ve güvenlik gibi kritik altyapı görevlerini ana işlemcilerden bağımsız hale getirmeyi hedefliyor. Böylece Xeon tabanlı platformların daha verimli ve ölçeklenebilir bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.