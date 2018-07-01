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İnsülin direnci nedir?

İnsülin, kan şekerini kullanan kas, yağ ve karaciğer gibi dokulara kan şekerinin alınmasını sağlayan pankreastan üretilen hormondur. İnsülin direnci ise bu hormonun görevini yerine getirememesi sonucu oluşmaktadır.

01 Temmuz 2018 Pazar 21:31
İnsülin direnci nedir?

İnsülin direnci olan dokularda kan şekeri yani glikozun dokuya alınıp kullanılması çok zor olduğundan vücut metabolizması iç denge oluşturarak pankreasın daha fazla insülin üretimini gerçekleştirir. İnsülinin fazla salınması ise açlık hissine yol açarak kişide daha fazla yeme ile birlikte kilo alma görülür.


Daha fazla yeme ve insülin miktarının kullanılamayıp birikmesiyle obezite, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklar gelişir.
İnsülin Direnci ve Şeker Hastalığı(diyabet)

İnsülin direnci bir hastalık değildir ve incülin direnci değeri yüksek insanlarda diyabet hastalığına yakalanma riski fazladır. Aynı zamanda, hipertansiyon (yüksek tansiyon), damar sertliği, kan yağları bozuklukları, karaciğer yağlanması gibi hastalıklara da zemin hazırlar.

Normal insanda 1 birim insülin 30 miligram insülini düşürebiliken, insülin direnci olan hastada bu oran 1 birime 10 miligram kan şekeri düşürme durumuna düşer.
Özellikle bel çevresinde oluşan aşırı yağlanma insülin direnci ve şeker hastalığı riskinin yüksek olduğunu gösterir.

Bel ölçüsü kadınlarda 80 cm, erkeklerde ise 94 cm üzerinde olursa bu hastalıklardan şüphelenip doktor kontrolüne gidilmelidir.

İNSÜLİN DİRENCİ TEDAVİSİ

Doktorlar tarafından önerilen düzenli egzersiz ve diyet planlamasına sağdık kalındığında bu hastalığın risklerinin azaltılmış olur. Çünkü amaçla vücut organlarının etrafındaki yağ düzeyi azaltılarak insülin görevini yerine getirir ve yeni insüline ihtiyaç kalmayarak insülin üretimi azaltılmış olur. Diyet, genellikle Akdeniz tipi diyet önerilir.

Bu diyette bol yeşillik, kuru yemiş, zeytinyağı ve zeytinyağlı sebze yemekleri vardır. Beyaz ekmek, pirirnç, patates, üzüm gibi gıdalar özellikle şekerli yiyeceklerden uzak durulması gerekir. Egzersiz, Günlük yarım saatlik aynı tempoda kalarak yürümek iyi gelebilir.

Tedavi için gerekli şeyleri yapmadan önce mutlaka doktora danışılmalı, doktor tanısı konup önerilen diyet ve egzersiz planlaması yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Kesinlikle kendi başına ilaç almamalı bu ağrı kesici bile olabilir, bu tip hastalar her şeyi doktor kontrolünde yapmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 21:31
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