Instagram'da profil fotoğrafı yapınca hesabın kapanmasına neden olan fotoğraf

Instagram'da bu fotoğraf hariç herşeyi profil fotoğrafı olarak yüklemek mümkün. Ancak bu fare görünümlü insan fotoğrafını profil fotoğrafı yaparsanız hesabınız kapatılıyor. Fare maskeli insan fotoğrafının Instagram'da yasak olmasının aslında bir nedeni var. İşte açıklaması.

Instagram'da profil fotoğrafları kullanıcıların zevkine göre değiştirilebiliyor. Ancak bir fotoğraf hariç. Fare görünümlü bir insan fotoğrafı Facebook ve Instagram gibi platformlarda kesinlikle yasak. Hatta bu fotoğrafı profiline yükleyenlerin hesapları direkt olarak kapatılıyor.

Olayın aslı ise fotoğrafın Mavi Balina ve Momo gibi oyunlarda kullanılması. Çocukların kendilerine zarar verip hatta intihara sürüklendiği bu oyunlarda emirleri veren kişilerden bazıları bu fotoğrafı kullanıyordu.

Fotoğrafın hikayesi

Fotoğraf aslında bir maske tasarımcısı olan Samuel Canini tarafından çekilmiş. Hatta kendisinin bir Instagram hesabı bile var ve normal bir insan. Ancak fotoğraftaki tasarım kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığı için Instagram gibi sosyal medya platformlarında tamamen yasaklanmış.