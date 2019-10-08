0553 313 94 23

Instagram 'Takip' sekmesini tamamen kaldıracak

Milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya devi Instagram, takip ettiğiniz kişilerin neleri beğendiğini ve yorumladığını gösteren 'Takip' sekmesini, önümüzdeki günlerde tamamen kaldıracak.

08 Ekim 2019 Salı 10:42
Instagram 'Takip' sekmesini tamamen kaldıracak

Instagram uygulamasının en altındaki kalp simgesine tıkladığınızda, karşınıza 'Takip' ve 'Sen' olmak üzere iki sekme çıkıyor. 'Sen' sekmesinde, size gelen beğenileri ve yorumlar gösterilirken, 'Takip' sekmesinde ise arkadaşlarınızın çeşitli aktiviteleri gösteriliyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, önümüzdeki günlerde gelecek yeni güncellemeyle, arkadaşlarınızın neleri beğendiğini, nelere yorum yaptığını ve çeşitli aktiviteleri gösteren 'Takip' sekmesini uygulamadan kaldıracak.

Instagram'da takip ettiğiniz kişilerin bütün aktivitelerini gösteren söz konusu sekme, geçtiğimiz aylarda bazı kullanıcılar için kaldırılmıştı. Şirket, önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı yeni güncelleme ile 'Takip' sekmesini, bütün kullanıcılardan kaldırmayı planlıyor. Başka bir deyişle, artık Instagram'da arkadaşlarınızın neleri beğendiğini ve nelere yorum yaptığını izleyemeyeceksiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:42
  1. Instagram uygulaması
  2. sosyal medya uygulamaları
  3. Instagram
  4. takip sekmesi
  5. sen sekmesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi tehdit edip, PKK/YPG'ye dua ettiler
    1. Türkiye'yi tehdit edip, PKK/YPG'ye dua..
    2. İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları
    3. Gıda enflasyonu ‘organik’ ile besleniyor
    4. Ergani Barajı'nda su tutulmaya başlandı
    5. Resim sevdalısı 'Necati dede'nin..
    6. Fahrettin Koca duyurdu: Birkaç gün..
    7. Ali Babacan'ın ekibinde yer alan..
    8. Akaryakıtta vergi kaçağına karşı yeni..
    9. ABD'nin Afganistan işgali en çok..
    10. Business Dijitalleşme Tırı..
    11. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
    12. “Fikri mülkiyet kul hakkı sayılır”
    13. Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi
    14. Selçuk Bayraktar harekat öncesi..
    15. ABD tehdit ediyor, ABD karşıtları(!)..
    16. Savunma ve havacılık sektörü ihracatta..
    17. Nevruz Memmedov kimdir? Azerbaycan..
    18. Azerbaycan Başbakanı istifa etti!
    19. İş fikri olanlara destek yağıyor! Fon..
    20. Fatih Terim'den flaş çıkış: Paranız..
    Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
    Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'