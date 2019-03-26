instagram sessize alma kapatma, instagram sessize alma iptal

Instagram sessize alma özelliği nasıl kullanılır? Instagram tarafından kullanıma sunulan yeni sessize alma özelliği, kullanıcıların paylaşımlarının uygulamada görünmesini engellerken onları takipten çıkarmayı gerektirmiyor. Peki Instagram'da sessize alma işlemi nasıl yapılır? instagram sessize alma bildirim gider mi? instagram sessize alma iptal, instagram sessize alma kapatma, instagram sessize almak nedir? İşte detaylar...

Instagram sessize alma nasıl çalışır?

Instagram güncellemesi ile bundan böyle akışınızda görmek istemediğiniz profilleri sessize alabileceksiniz. Hatta ve hatta hem gönderileri hem de hikayeleri görmeyi bir arada kapatma şansınız da olacak. Tabii ki bir profili sessize alsanız bile bu kişinin profilini görmeye devam edecebileceksiniz. Sonuçta kişiyi tamamen arkadaşlıktan çıkartmıyorsunuz. Ek olarak, istediğiniz zaman sessize alma seçeneğini iptal etmeniz de mümkün olacak. Kısacası Facebook platformunda olduğu gibi arkadaş kalacak ancak gönderi almayı durduracaksınız.Instagram sessize alam özelliğini kullanmak çok kolay. Sessize almak istediğiniz kullanıcının profil sayfasına giderek, ekranın sağ üst köşesindeki ikonun altından ‘Sessize Al’ seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Sessize alınan kullanıcıların paylaşımları haber akışınızda görünmeyecek ve onları sessize aldığınıza dair herhangi bir bildirim almayacaklar.

Sessize alma işlemini aynı ekrandan Hikayeler için de uygulamak mümkün ancak yine de sessize aldığınız kişiler tarafından bir hikayede etiketlendiğinizde bildirim alacaksınız. Kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm Instagram severlerin kullanımına açılması bekleniyor.

Instagram ‘ın son dönemlerde yayınladığı en işe yarar özelliklerden biri Mute, ya da Türkçe adıyla Sessize Alma özelliği oldu. Kullanıcılar bu özellik sayesinde hem kendi haber kaynakları üzerinde daha fazla kontrol imkanına kavuştular, hem de nezaketen takip ettikleri bazı kullanıcıların gönderilerini görmekten kurtuldular. Şimdi, birçok kullanıcının Instagram deneyiminde oldukça pozitif bir etki yaratan bu özelliğin nasıl kullanıldığına bakalım…

Instagram'da hikaye ve gönderileri sessize alma

- Öncelikle, gönderilerini sessize almak istediğiniz kullanıcının profil sayfasına gidin.

- Bu kullanıcının profil sayfasının sağ üst köşesinde yer alan üç nokta işaretine dokunun.

- Açılan menüden Sessize Al başlığını seçin.

Bu noktada uygulama size üç seçenek sunacak: Bu kullanıcıyı sadece haber kaynağınızdan uzak tutmak istiyorsanız “Gönderileri Sessize Al” seçeneğini, sadece Hikayelerini görmezden gelmek istiyorsanız “Hikayeyi Gizle” seçeneğini işaretleyin. Bu kullanıcının hem postlarını hem de paylaşacağı Hikayeleri engellemek istiyorsanız “Gönderileri ve Hikayeyi Gizle” seçeneğini işaretlemeniz yeterli. İlerleyen zamanlarda bu kullanıcının gönderilerini tekrar görmek isterseniz aynı yolu izleyerek özelliği devre dışı bırakmanız da mümkün. Bir kullanıcının gönderilerini ya da Hikayesini sessize aldığınızda o kullanıcı bu konuyla ilgili herhangi bir bildirim almaz. Yani bu özelliği hiç çekinmeden kullanabilirsiniz.

Bu özelliği, sessize almak istediğiniz kullanıcının profil sayfasına gitmeden de etkinleştirebilirsiniz. Bunun için o kullanıcıya ait bir paylaşıma haber kaynağınızda rastlamanız gerekir. Paylaşımın sağ üst köşesinde yer alan üç nokta işaretine dokunarak da Sessize Al özelliğini aktifleştirebilirsiniz.