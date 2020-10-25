Instagram o özelliğin kapsamını genişletti
Instagram, içerik oluşturuculara para kazandıracak rozet sisteminin kapsamını genişletti. Yayınlanan güncellemeyle birlikte söz konusu özellik, 50 bin hesabın kullanımına sunuldu.
Dev sosyal medya platformu Instagram, yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte içerik oluşturucuların para kazanabilecekleri rozet sisteminin kapsamını genişletti. Yapılan açıklamada, söz konusu özelliğin 50 bin kullanıcının kullanımına sunulduğu belirtildi.
Yüksek takipçili kullanıcılar, bu özellikle birlikte sadece rozet sahiplerine canlı yayın yapma gibi seçeneklerle ek gelir elde edebilecek.
Yayınlanan yeni özelliklerle birlikte Instagram, Youtube gibi video paylaşım platformlarına rakip olmayı hedefliyor.