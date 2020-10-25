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Teknoloji Instagram o özelliğin kapsamını genişletti
Teknoloji

Instagram o özelliğin kapsamını genişletti

Instagram, içerik oluşturuculara para kazandıracak rozet sisteminin kapsamını genişletti. Yayınlanan güncellemeyle birlikte söz konusu özellik, 50 bin hesabın kullanımına sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 01:20:00 -
Instagram o özelliğin kapsamını genişletti

Dev sosyal medya platformu Instagram, yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte içerik oluşturucuların para kazanabilecekleri rozet sisteminin kapsamını genişletti. Yapılan açıklamada, söz konusu özelliğin 50 bin kullanıcının kullanımına sunulduğu belirtildi.

Yüksek takipçili kullanıcılar, bu özellikle birlikte sadece rozet sahiplerine canlı yayın yapma gibi seçeneklerle ek gelir elde edebilecek.

Yayınlanan yeni özelliklerle birlikte Instagram, Youtube gibi video paylaşım platformlarına rakip olmayı hedefliyor.

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