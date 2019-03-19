Instagram o özelliği devreye soktu!

Merakla beklenen uygulama üzerinden ödeme yapma özelliği Instagram tarafından kullanıma sunuldu.

Son ayların en popüler sosyal ağlarından biri haline gelen Instagram, beklenen özelliği kullanıma sundu. Bundan sonra kullanıcılar alışveriş yaparken Instagram'dan çıkmadan ödeme yapabilecekler. İlk etapta ABD'de hayata geçirilen uygulama bazı markalar tarafından kullanılabilecek.

Instagram ödeme özelliğini devreye aldı

Aralarında Nike, Adidas, Dior, H&M, MAC Cosmetics, Michael Kors, Oscar de la Renta, Prada, Uniqlo, Warby Parker ve Zara'nın bulunduğu markalar tarafından kullanılabilecek özellik 'Instagram'da Ödeyin' buton ile hayata geçiyor. Bu butona tıklayan kullanıcı e-posta adresini girecek ve teslimat bilgisi ile ödeme yöntemini girdikten sonra ödeme işlemi tamamlanacak.

Daha önce Instagram üzerinde bu tarz bir işlemi yaparken ilgili firmanın sitesine gitmek gerekiyor ve ödeme işlemi ilgili markanın internet sitesinde yapılabiliyordu. Yeni hizmetle beraber uygulamanın popülaritesinin daha da artması bekleniyor.

Yeni özellik ilk etapta ABD'de kullanılabilecek. Hizmetin ilerleyen günlerde farklı ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor. Türkiye'de de oldukça popüler olan uygulamanın bu özelliği ülkemizde de kullanıma sunması mantıklı görünüyor.