Instagram karanlık mod nedir? Instagram karanlık mod nasıl yapılır? IOS Android

Milyonlarca kullanıcısı bulunan fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, karanlık modunu kullanıcılarının beğenisine sundu. Uygulamanın açıklaması sonrası Instagram karanlık mod nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, Instagram karanlık mod nedir? Instagram karanlık mod nasıl yapılır? İşte İOS ve Android cihazlarda Instagram karanlık mod yapma işlemi...

Instagram karanlık mod nasıl yapılır?

Öncelikle Instagram karanlık mod uygulaması için iki etken bulunuyor. Bunlardan ilki Instagram'ın en güncel sürümüne yükseltmiş olmanız. Bir diğer etken ise Android 10 işletim sistemine sahip olmalısınız. Öncelikle Android 10 işletim sistemine sahip bir telefonda, karanlık modu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında, Instagram otomatik olarak karanlık moda geçiş yapıyor.

XDA Developers editirlerinin yaptığı denemeler sonrasında, One UI 1.0 arayüze sahip Galaxy Note 10'da test ettiklerini ve başarılı bir sonuç aldıklarını da açıkladı.

Instagram karanlık mod fayda sağlıyor mu?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, kendi geliştirdiği karanlık modu yayınladı. Peki, karanlık modun bu kadar önemli olmasının nedeni ne? Güncel telefonların çoğunda OLED ya da AMOLED ekran paneli kullanılıyor. Bu teknolojide karanlık mod, batarya performansının artmasına neden oluyor.

OLED ve AMOLED panel teknolojilerinde, ekranlardaki siyah alanlar hem daha az enerji tüketsin diye hem de daha gerçek siyahı kullanıcıya sunabilsin diye, pikselleri kapatır.

Bu sayede hem görsel hem de performans anlamında önemli verim elde etmiş oluruz.