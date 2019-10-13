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Instagram hesabına mavi tik nasıl alınır? Instagram onaylı hesap ne işe yarar?

Dünya çapında birçok kullanıcısı bulunan Instagram'da “onaylı hesap” anlamına gelen Mavi tik profilin / sayfanın / hesabın gerçekliğine vurgu yapmak ve orijinallik algısı oluşturmak için büyük önem taşımaktadır. Sosyal medya kullanıcıları mavi tik bulunan hesapların nasıl yapıldığını ve mavi tikin neye yaradığını merak etmekte. Peki, Instagram hesabına mavi tik nasıl alınır? Instagram hesabına mavi tik nasıl alınır? Instagram onaylı hesap ne işe yarar? İşte bu soruların yanıtı...

13 Ekim 2019 Pazar 15:33
Instagram hesabına mavi tik nasıl alınır? Instagram onaylı hesap ne işe yarar?

Dünya çapında birçok kullanıcısı bulunan Instagram'da “onaylı hesap” anlamına gelen Mavi tik profilin / sayfanın / hesabın gerçekliğine vurgu yapmak ve orijinallik algısı oluşturmak için büyük önem taşımaktadır. Sosyal medya kullanıcıları mavi tik bulunan hesapların nasıl yapıldığını ve mavi tikin neye yaradığını merak etmekte. Peki, Instagram hesabına mavi tik nasıl alınır? Instagram hesabına mavi tik nasıl alınır? Instagram onaylı hesap ne işe yarar? İşte bu soruların yanıtı...

Mavi tik nedir?

Genellikle medyatik / ünlü / tanınmış insanların (şarkıcı, futbolcu, sanatçı, yazar, ressam, influencer, modacı, siyasetçi, tv programcısı, sunucu, sporcu vb.) ya da kurumsal markaların Instagram profillerinde gördüğümüz mavi tik en yalın tanımıyla onaylı hesap anlamına gelmektedir.

Mavi tik ne işe yarar?

Sosyal medyada herkes istediği kişi adına istediği profili, sayfayı açma hakkına sahiptir. Herhangi bir belge sunarak o kişi olduğunuzu ya da o markanın temsilcisi olduğunuzu kanıtlamak zorunda değilsinizdir. Bu yüzden sosyal medya kullanıcılarının bir hesabın gerçekten o kişiye ait olup olmadığını anlaması mümkün değildir. İşte, mavi tik bu nedenle bulunduğu profile güvenlik sağlar.

Sosyal medyada mavi tik (onaylı hesap) olan bir hesaba / profile / sayfaya sahip olmak yalnızca güvenlik açısından değil aynı zamanda prestij ve imtiyaz açısından da önemlidir. Diğer bir ifadeyle mavi tik sahibi olmak o kişiye ya da markaya artı bir değer katar.

Instagram'da mavi tik (onaylı hesap) nasıl alınır?

İşte Instagram'da mavi tik almanın yolu...

İlk adım: Profilinize gidin

İkinci adım: Ayarlar bölümüne gidin

Üçüncü adım: Ayarlar bölümünde aşağı doğru ilerleyin ve ''Doğrulama Talebi'' adlı bölüme girin

Dördüncü adım: Gerekli formu doldurun

Beşinci adım: Talep edildiği gibi, kimliğinizin fotoğrafını çekin ve fotoğrafı ekleyin

Altıncı adım: Onaylanın.

Instagram'a onaylı hesap talebi göndermek işte bu kadar basit. Instagram geri dönüş yaptıktan sonra onaylanıp onaylanamadığınızı öğreniyorsunuz. Hesabınızın onaylanma olasılığını yükseltebilmek için öncelikle tanınmış bir kişi, fenomen ya da marka olmanız gerekiyor. Eğer bunların hiçbirine sahip değilseniz üzülmeyin, Instagram'ı doğru kullanarak da bu onaya sahip olabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 15:33
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