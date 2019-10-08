0553 313 94 23

Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram kapatma nasıl yapılıyor? Instagram dondurma silme

Ülkemizde yaklaşık 30 milyon Instagram kullanıcısı bununmaktadır. Zaman zaman kullanıcılar belirli nedenlerden dolayı Instagram hesabını dondurmak isterken bunun nasıl yapılacağı merak konusu oluyor. Peki, Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram kapatma nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

08 Ekim 2019 Salı 20:17
Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram kapatma nasıl yapılıyor? Instagram dondurma silme

Ülkemizde yaklaşık 30 milyon Instagram kullanıcısı bununmaktadır. Zaman zaman kullanıcılar belirli nedenlerden dolayı Instagram hesabını dondurmak isterken bunun nasıl yapılacağı merak konusu oluyor. Peki, Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram kapatma nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

Instagram dondurma nasıl yapılır?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, profil kısmına giriş yaparak Hesabımı geçici olarak kapat sayfasına gelin. Hesabınızı neden kapattığınızı belirtip, şifrenizi girmeniz gerekiyor. Son olarak da en altta "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın. Hesabınızı kapattıktan sonra dönüş yapmak için Kullanıcı adı ve Şifrenize ihtiyacınız olacak. Bunları bir yere not edin. Eğer pişman olup hemen dönüş yapmak isterseniz, Instagram buna izin vermez. Hesabınıza ulaşmak için birkaç saat beklemeniz gerekecek.

Instagram kapatma nasıl yapılır?

Instagram hesap dondurma işlemi yapmak isteyenlerin yanı sıra birçok kişide hesabı tamamen silmek istiyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hesabı neden silmek istediğinizi belirterek bu işlemi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

INSTGRAM HESABI SİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En azından Instagram, kullanıcı politikasında değişiklik yapmadığı sürece, aynı kullanıcı adı ile yeni bir hesap açamayacaksınız. Bununla beraber tekrar hesabınızı silmeden önce mutlaka fotoğraflarınızı yedeklemeniz gerektiğini hatırlatalım. Ayrıca hesabınızı tamamen silmeden, bir süreliğine geçici olarak kapatma veya bir diğer adıyla dondurma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir süre sonra kararınız değişirse, tekrar hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızı tekrar aktif edebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 20:17
  1. Instagram
  2. Instagram hesabı
  3. Instagram dondurma
  4. instagram dondurma linki
  5. instagram dondurma Türkçe
  6. instagram dondurma linki Türkçe
  7. Instagram dondurma nasıl yapılır
  8. Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır
  9. Instagram dondurma 2019
  10. Instagram dondurma nasıl yapılır?
  11. Instagram dondurma yap
  12. Instagram dondurma işlemi
  13. Instagram dondurma işlemi yapma
  14. Instagram dondurma işlemi link
  15. instagram silme
  16. Instagram silme linki
  17. Instagram silme işlemi nasıl yapılır
  18. instagram silme kesin
  19. kalıcı instagram silme linki
  20. bilgisayardan instagram silme
  21. Instagram kapatma
  22. instagram kapatma silme kalıcı
  23. Instagram kapatma 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li senatörden küstah açıklama! Türkiye Suriye'ye girerse...
    1. ABD'li senatörden küstah açıklama!..
    2. Türkiye Suriye'ye ne zaman girecek?..
    3. Teröristbaşı Salih Müslim'den..
    4. Instagram karanlık mod nedir?..
    5. AB'den kripto paralara düzenleme..
    6. AK Partili küskünlerin anket sonucu..
    7. Fikret Orman'dan flaş karar
    8. Kan vermenin sağlığa faydaları neler?
    9. 'Ben istifa etmedim'
    10. Yaşlılık aylığı nedir? Yaşlılık aylığı..
    11. Yıldız Tilbe'den ABD'ye sert sözler:..
    12. İğde hangi hastalıklara iyi gelir?..
    13. Instagram dondurma işlemi nasıl..
    14. Alpay Özalan'dan Bay Kemal'e..
    15. Serdar Adalı kimdir kaç yaşında?..
    16. Üzerine yıldırım düşen adamın kalbi..
    17. İlk ara tatil ne zaman? İlk ara tatil..
    18. Ahmet Nur Çebi kimdir kaç yaşında?..
    19. İsmail Hakkı Pekin: ABD, Türkiye'ye..
    20. Oktay Vural'dan flaş çıkış: Oğlum bak..
    21. MEB'ten mason karargahı Rotary..
    22. İki ve daha fazla cenaze bir kabre..
    23. Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti!
    24. Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken..
    25. İOKBS burs kartı ne zaman verilecek?..
    26. Fırıldak Kemal yine şaşırtmadı! Barış..
    27. Trump'ın tehdit ettiği gün Almanya'dan..
    28. Demokrat Parti'den operasyon..
    29. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
    30. MSB'den operasyona ilişkin açıklama
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!