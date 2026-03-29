İnsansı robot mimikleriyle şaşkına çevirdi!

Yapay zekâ ve robotik alanındaki gelişmeler hız kesmeden devam ederken, bu kez ortaya çıkan bir prototip sınırları yeniden tanımladı. Yuhang Hu tarafından tanıtılan Origin F1 adlı insansı robot, yalnızca hareketleriyle değil, duygularını mimikleriyle yansıtabilmesiyle dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde robotun göz kırptığı, çevresini takip ettiği ve kendisine söylenenlere doğal tepkiler verdiği görülüyor. Bu özellikler, robot ile insan arasındaki etkileşimi daha önce görülmemiş bir seviyeye taşıyor.

YÜZ KASLARINI TAKLİT EDİYOR

Origin F1’in en dikkat çekici özelliği, yüz yapısında kullanılan gelişmiş teknoloji. Robotun yüzünde yer alan sentetik deri ve mikro aktüatör sistemi, insan yüz kaslarını taklit edecek şekilde tasarlandı.

Onlarca mikro motorun birlikte çalışmasıyla gülümseme, kaş kaldırma ya da göz kırpma gibi mimikler doğal bir şekilde oluşturuluyor. Bu sayede robot, önceden programlanmış tepkiler vermek yerine bulunduğu ortama göre anlık ve gerçekçi ifadeler sergileyebiliyor.

YAPAY ZEKÂ İLE GERÇEK ZAMANLI TEPKİ

Robotun arkasındaki sistem yalnızca donanımla sınırlı değil. Çok modlu yapay zekâ altyapısı sayesinde kamera, mikrofon ve dil modeli verileri eş zamanlı analiz ediliyor. Böylece robot, karşısındaki kişinin ses tonuna, bakışına ve davranışına göre uygun tepkiyi anında belirleyebiliyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, insansı robotların sadece iş gücünde değil, sosyal hayatta da aktif rol almasının önünü açabilir. Henüz prototip aşamasında olsa da Origin F1, yakın gelecekte insanlarla duygusal bağ kurabilen robotların hayatımıza gireceğinin güçlü bir işareti olarak görülüyor.