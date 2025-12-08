 "İnsanlık adına dünya siyasetine, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan şekil vermektedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında, küresel siyasette son dönemde insan haklarının daha fazla göz ardı edildiğini ve çok ciddi bir şekilde çiğnendiğini, savaşların daha fazla yoğunlaştığını ve böyle bir dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin bir güneş gibi parladığını anlatmaya çalışacaklarını söyledi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Başkanlığınca yarın, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programı düzenleneceğini bildirdi.

Küresel siyasetteki insan haklarının yeri, önemi ve gelecek dönemde karşılaşacağı sorunlar üzerinden bir tema belirlediklerini kaydeden Yalçın, "Programın başlığı 'İnsanlık İçin Güçlü Türkiye'. Bu başlık çerçevesinde küresel siyasette son dönemde insan haklarının daha fazla göz ardı edildiğini ve çok ciddi bir şekilde çiğnendiğini, küresel siyasetin bunu göz ardı etme eğilimi gösterdiğini, savaşların daha fazla yoğunlaştığını ve böyle bir dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin gerçekten bir güneş gibi parladığını anlatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Son yıllarda yaşanan bütün uluslararası krizlerde Türkiye'nin barışçı bir rol oynadığını hatırlatan Yalçın, "İster Ukrayna-Rusya gerilimini, ister Gazze'yi, ister Suriye'yi, ister Karabağ'ı ele alın, bunların her birinde Türkiye'nin insanlık adına bu krizlere bir damga vurduğunu, Cumhurbaşkanımızın bu krizlerin çözümlenmesinde veya istikrara kavuşturulmasında çok önemli bir rol oynadığını görürsünüz." sözlerini sarf etti.

"Türkiye, insanlık için bir diplomasi izliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, insanlığın gündeminden çıksa da Gazze'yi, Filistin'i savunan insanlık için pozisyon alan bir uluslararası siyaset izlediğine işaret eden Yalçın, Şarm el-Şeyh'te varılan ateşkes anlaşmasının Türkiye'nin çabalarıyla da gerçekleştiğini anımsattı.

Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda verilen fotoğrafa dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Herkes o fotoğrafın önemini yeterince kavramış gibi gözükmüyor. Cumhurbaşkanımız New York'a gittiğinde ABD Başkanı Trump ile birlikte Orta Doğu'daki diğer ülkelerin liderlerini bir masanın etrafında toplayarak aslında Filistinlilerin ateşkesten beklentilerini dile getirdi. Aslında bölge ülkelerinin bir ateşkes, uzlaşma etrafında tek bir pozisyon almasını sağlayacak bir diplomasi izledi. Bu diplomasi, uzun dönem boyunca Cumhurbaşkanımızın, Gazze etrafında herkesle yaptığı telefon görüşmelerinin, yüz yüze görüşmelerin bir sonucu olarak New York'ta gerçekleşti. Sonrasında Şarm el-Şeyh'teki ateşkes anlaşması mümkün oldu. Eğer Orta Doğu'daki bütün ülkeleri bir araya getirip bu konuda bir diplomatik baskı inşa edemezseniz İsrail katliamlarına devam edebilirdi."

Şarm el-Şeyh'te Hamas'ın ikna edilmesi, masanın tekrar kurulması gibi meseleler gündeme geldiğinde ABD'nin ve diğer ülkelerin dönüp baktığı yerin Türkiye olduğunu söyleyen Yalçın, "Cumhurbaşkanımız, Gazze konusunda kimsenin o dönem söylemeye cesaret dahi edemediği şeyleri söylediği için bugün Hamas başta olmak üzere tüm Gazzeliler sadece Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyorlar. Hamas, o masada bir uzlaşma aranırken Türkiye'nin garantörlüğünün kendisi için çok önemli olduğunu bildiğinden o masaya otururken Türkiye'nin de var olmasını istediği için aslında Türkiye o masadaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Basri Yalçın, "Türkiye, insanlık için bir diplomasi izliyor." dedi.

"Türkiye, küresel siyasette istikrarı koruyucu, barışı, adaleti savunan bir aktör haline dönüşüyor"

Türkiye'nin, Karabağ'ın özgürleştirilmesinde Azerbaycan'a en fazla destek veren taraf olduğunu anımsatan Yalçın, "Bugün Kafkaslar'da bir barış ve huzur ihtimali varsa bu yine Türkiye'nin, tarihin doğru tarafında yer almasıyla ve barışı kolaylaştırıcı pozisyon inşa etmesiyle mümkün oldu." görüşünü paylaştı.

Hem insanlık hem de yakın coğrafyası için her seferinde barış üreten bir Türkiye olduğunu dile getiren Yalçın, "Tartışılmayacak kadar açık bir gerçeklik varsa son yıllarda Türkiye'nin güçlü konumuyla, dünya siyasetine yön veren aktörlerden birisi haline dönüşmüş olması, Cumhurbaşkanımızın çok prestijli bir marka olarak uluslararası diplomaside oynadığı rol sayesinde Türkiye sadece kendisine istikrarlı bir coğrafya yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel siyasette de istikrarı koruyucu, barışı, adaleti savunan bir aktör haline dönüşüyor." diye konuştu.

"İnsanlık adına dünya siyasetine, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan şekil vermektedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Türkiye'nin insanlık için ürettiği diplomasi başarısının sadece yakın coğrafyasına değil, Afrika'nın derinlerine kadar uzanan bir diplomatik başarı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket eden bir siyasi lider olduğunu kaydeden Yalçın, "Bu siyasetin aslında küresel siyasete de yansıdığını son dönemdeki örnekleriyle çok net bir şekilde görmeye başladık. Türkiye hem insanlık hem barış için yoğun bir diplomasi izliyor, çok net, açık, ilkeli bir vizyonu var. Bu da Türkiye'nin güçlendikçe küresel siyasette çok daha etkili bir şekilde hareket edebileceğini hepimize gösteriyor. Bu nedenle biz, Türkiye'nin insanlık için elde ettiği çeşitli zaferlerin altını çizmek için programın temasını bu şekilde belirledik." ifadesini kullandı.

Dünyanın neresinde bir mazlum varsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onlarla beraber olduğunu belirten Yalçın, "Sadece söylem değil, eylemleriyle de insanlık adına dünya siyasetine, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan şekil vermektedir." dedi.

"Türkiye güçlendikçe insanlık için daha faydalı hale gelecektir"

Türkiye'nin son yıllarda teröre karşı oldukça yoğun bir mücadele verdiğine işaret eden Yalçın, "Bu mücadelenin sonunda geldiğimiz nokta şurası, Türkiye artık kronik veya akut bir terör tehdidiyle karşı karşıya değil. Biz, terörün adının bile anılmasını, Türkiye'nin adının yanında bir terör ihtimalinin bile geçmesini istemiyoruz. Bu nedenle Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mız bir 'Terörsüz Türkiye' inisiyatifini inşa ettiler. Türkiye'de biz tam da bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Terörün, Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasını istediklerini vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir inisiyatif, çok hassas ve dikkatli şekilde yürütülüyor. Bu da terörün bütünüyle ortadan kalkması sadece bizim insan olarak bu ülkede daha huzurlu yaşamamızın ötesinde, çok daha istikrarlı, çok daha müreffeh bir toplum inşa etmemiz için gerekli olan başlıklardan bir tanesi. Tüm bu çerçevede Türkiye güçlendikçe insanlık için daha faydalı, Türkiye güçlendikçe kendi vatandaşları için çok daha faydalı hale gelecektir. O anlamda elimizde çok büyük bir avantaj var, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği var. Biz, bu liderliğin, Türkiye'nin geleceği için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle AK Parti siyasetinin, Recep Tayyip Erdoğan'ın hem küresel vizyonu hem yurt içindeki vizyonu çerçevesinde barış, huzur, adalet, özgürlük gibi kavramların altını sürekli çizmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Biz, AK Parti olarak bunun için varız, Türkiye'ye hizmet etmek için. Ama sadece içeride inşa edeceğiniz barış iklimi, bazen dışarıdan kaynaklı bozulabiliyor. O yüzden biz, tüm bölgemize, tüm insanlığa yeni bir vizyon getirip, insanı merkeze alan bir küresel siyaset üretmeye çalışıyoruz. Bunun öncülüğünü de Cumhurbaşkanımız yapıyor. İnşallah hem Türkiye'de hem bölgemizde hem de küresel siyasette bunun hakim olacağı, Türkiye'nin gücünün bunu üretebileceği bir döneme gireceğiz."