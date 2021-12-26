İnsanların da bilgisayar gibi ‘yeniden başlat’ tuşu var

Yüzyıllar boyunca insanlar çeşitli hastalıklara şifa bulmak ve ağrılarından kurtulmak için bedenlerindeki bazı bölgelere baskı uygulayıp salgı bezlerinin ve organların uyarılmasıyla birçok teknik geliştirdiler. Bu geleneksel yöntemler günümüzde modern tıbbın kurallarına uygun olarak birçok hastanın iyileşmesinde tamamlayıcı olarak kullanılıyor.

Zu San Li noktasını aktive etmek yenilenme ve iyileşme etkisi yaratabilir, yaşlanmayı önleyebilir. Çin’de bu nokta “uzun ömür noktası” olarak bilinirken, Japonya’da “yüz hastalığın noktası” olarak adlandırılır.

Japon efsanesine göre: Babasının tavsiyesine uyarak Zu San Li her gün bu noktaya masaj yapmış ve onlarca imparatorun doğumuna ve ölümüne şahit olacak kadar yaşamış. Bu noktaya masaj yapmak, Uzak Doğu’nun binlerce yıldır uygulanan en eski tedavi metodlarından biridir. İnsan vücudunda bir yılın aylarını ve günlerini anımsatan 365 nokta ve 12 majör meridyen vardır.

Spesifik noktalara parmak baskısıyla uygulanan akupresur yöntemi belirli organlarla bağlantılı meridyenlerin ve kanalların öğretilerine dayanır. Çin tıbbında vücut bir enerji sistemi olarak görülür ve masaj organların fonksiyonel aktivitelerini ve enerji akışlarını etkileyebilir.

“Zu San Li” Noktası

Prof. Dr. Adnan Öztürk, GÇT’ye göre insan vücudunda toplam 12 meridyen ve 365 klasik akupunktur noktası olduğunu söyledi. Her bir noktanın kendine özgü Çince ismi olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, Dünya Sağlık Örgütü’nün ise bu noktaları, meridyen isminin yanına sıra numarası yazarak numaralandırdığına değindi. Prof. Dr. Öztürk, “ZSL noktası, mide meridyeninin bacak kısmında bulunan noktalarından biridir. Bu noktanın; Çince ismi “Zu San Li” ve uluslararası numarası ‘St-36’ olarak bilinir. Çincede; Zu, alt ekstremite (bacak); San, üç anlamındadır. Li ise, eski zamanlarda kullanılan bir Çin mesafe ölçüsüdür. Bu noktaya Türkçede ‘Bacak Üç Mesafe’ noktası denilebilir. Böylece; ‘Zu San Li’ teriminin, dizin üç ‘Li’ aşağısındaki mesafede bulunan noktayı tanımlamak için kullanıldığı anlaşılmaktadır” şeklinde konuştu.

Yeniden başlat nasıl yapılır?

Zu San Li küçük tırnağınız ile yüzük parmağınızın tırnağı arasındaki noktadır. Eğer bu şekilde doğru noktayı bulamıyorsanız yere oturup dizlerinizi kendinize çekin.

Bacaklarınızı kendinize doğru çekin, ayak tabanlarınız yere tamamen basacak şekilde durun. Bu pozisyondayken hemen dizinizin altında hafifçe çıkık bir yer göreceksiniz. Elinizle bu noktayı tespit edin. İşte bulduğunuz o hafif çıkık nokta Zu San Li.

Akupunktur nedir?

Akupunktur latince kökenli bir kelimedir ve iğne anlamına gelen “acus” ve batırmak anlamındaki “punctio” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Akupunktur, cilt üzerindeki belirli noktalara çok ince iğnelerin batırılması ve bu noktaların uyarılması prensibine dayanan bir uygulamadır.