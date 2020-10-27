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Medya İnsanların canına kasteden oyuncu Ahmet Kural'a hapis şoku
Medya

İnsanların canına kasteden oyuncu Ahmet Kural'a hapis şoku

Alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kaza sonrası yapılan ölçümde şüpheli Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:58:00 -
İnsanların canına kasteden oyuncu Ahmet Kural'a hapis şoku

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde alkollü araç kullanarak trafikteki insanların canına adeta kesteden oyuncu Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yaralanan sürücü şikayetci oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Şubat 2020 günü Ahmet Kural'ın aracıyla Üsküdar Altunizade ayırımında Ankara istikametine doğru seyir halindeyken önce Berkay Y.'nin idaresindeki araca çarptığı, sonrasında da Nursen K.'nın aracına çarpmasıyla zincirleme trafik kazasının meydana geldiği anlatıldı. Müşteki Nursen K.'nın ifadesinde, yaralanmasına neden olan şüpheli Ahmet Kural'dan şikayetçi ve davacı olduğunu söylediği belirtildi.

Ahmet Kural'ın ifadesinde, olay günü sevk ve idaresindeki aracıyla seyir ederken zincirleme trafik kazasına karıştığını, 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini ancak bunu kabul etmediğini, sınırı geçmeyecek şekilde çok az alkol aldığını ve kazaya ilişkin herhangi bir kastının olmadığını beyan ettiği kaydedildi.

"Alkol miktarı güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldırdı"

Kaza tespit tutanağına göre kaza sonrası yapılan ölçümde şüpheli Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, kazanın oluşumunda Kural'ın kusurlu olduğunun belirlendiği vurgulandı. Müştekinin yaralanmasına ilişkin düzenlenen adli tıp raporunda ise yaralanmanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu belirtildiği anlatıldı. Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile de sabit olduğu üzere 1.00 promilden fazla alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağından bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasına gerektiği kaydedildi.

1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

İddianamede, Ahmet Kural'ın "bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Kural'ın yargılanmasına başlanacak.

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