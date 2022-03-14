İnsanları 'aptal' yerine koyan CHP'li başkanın sicili kabarık çıktı! Bir gayr-i meşru ilişki skandalı daha

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CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, bir Youtube kanalının röportajında sokaktan geçen vatandaşmış gibi konuşarak, "Geçinemiyorum, kira ödeyemiyorum." deyip, insanları aptal yerine koymaya çalıştı.

Sicili kabarık çıktı!

CHP'li Narin'in, evli olmasına rağmen bir gayr-i meşru ilişki yaşadığı ve bu ilişkisinden de çocuğunun olduğu öğrenildi. Narin'in aldattığı eşi Elif Narin, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte tüm parti teşkilatının bu ihanetten haberdar olduğunu ifade etti.

"Kadın hakları" çığırtkanı CHP'nin Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, sokaktan geçen bir vatandaşmış gibi verdiği röportajla sosyal medya kullanıcılarını kandırmaya çalışırken, eşi Elif Narin'i de kandırıp, ihanet etti.

'Kaftancıoğlu'nun bir kadın olarak eşimi korumasına anlam veremiyorum'

Elif Narin, eşi tarafından uğradığı ihaneti, "Kadınlara bir sürü haklar veren Atatürk'ün partisinde bunların yaşanıyor olması beni çok üzüyor. CHP'de resmen bir kadına şiddet yaşanıyor. Partinin önde gelenlerinin durumumdan haberi var ama hepsi görmezden geliyor." diyerek anlattı.

Eşinin gayr-i meşru ilişkisini Akşam gazetesine anlatan Elif Narin, Canan Kaftancıoğlu'na da tepki göstererek, şunları söyledi:

Sosyal medya profillerine bile birlikte oldukları fotoğrafları koymuşlar. Evlilik dışı çocukları var. Canan Kaftancıoğlu'nun bir kadın olarak eşimi koruması ve yeniden başkan adayı yapmasına anlam veremiyorum.

Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in yeniden ilçe başkanlığına getirilmek istenmesi, gayr-i meşru ilişki yaşadığı CHP üyesi Defne K. isimli kadından çocuk sahibi olması sebebi ile parti içi tartışmalara yol açmıştı.

Öte yandan Ali Narin'in, resmi protokollere eşi ile değil Defne K. ile katıldığı belirtildi.