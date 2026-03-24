İnsani kriz derinleşiyor! Lübnan'da 1 milyonu aşkın kişi yerinden edildi
İsrail’in saldırı tehdidi sebebiyle Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bin 237’ye ulaştı.
Lübnan’da artan saldırı tehdidi, kitlesel göçü beraberinde getirdi. Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Seyyid, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 162 bin 237 kişinin başvurduğunu bildirdi. Açılan 645 barınma merkezine 133 binden fazla kişinin yerleştirildiğini kaydeden Seyyid, yerinden edilenlere gerekli hizmetleri sunmak için ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerle çalıştıklarını ifade etti.
