İnsan Vakfı’ndan fidan kampanyası

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Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan İnsan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Kızılkoca, “Doğanın yok olması demek insanın yok olması, nefesin yok olması demek. Biz yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. ORFAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yerli ise “11 Kasım’da fidan dikim organizasyonu için Hatay’da çalışmalarımızı başlatacağız. Hatay’ı yine eski yeşilliğine kavuşturmak için herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.