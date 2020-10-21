İnsan Vakfı’ndan fidan kampanyası
İnsan Vakfı ve Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER), başta Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Trabzon olmak üzere yurt içinde özellikle yangın ve afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazanılabilmesi için “Umut Ol Gelecek Bahara” sloganıyla kampanya başlattı.
Haber Merkezi
Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan İnsan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Kızılkoca, “Doğanın yok olması demek insanın yok olması, nefesin yok olması demek. Biz yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. ORFAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yerli ise “11 Kasım’da fidan dikim organizasyonu için Hatay’da çalışmalarımızı başlatacağız. Hatay’ı yine eski yeşilliğine kavuşturmak için herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.