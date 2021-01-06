  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İnsan Vakfı el emeği göz nuru ürünleri paketledi
Aktüel

İnsan Vakfı el emeği göz nuru ürünleri paketledi

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:55:00 -
İnsan Vakfı el emeği göz nuru ürünleri paketledi

İSTANBUL (AA) - İnsan Vakfı Hanımlar Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen kış ve örgü kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Suriye kamplarına ve Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere paketlendi.

İnsan Vakfına Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen el emeği göz nuru atkı, bere ve eldivenler, yola çıkarılmak üzere paketlendi. Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde bir araya gelen vakfın gönüllüleri, kışlık ürünleri gruplara göre paketledi.

Örülen atkı ve berelerin yanı sıra, yardım kolilerinde yelek, bot ve montlar da yer aldı.

Yardım kampanyası kapsamında paketlenen kışlık kıyafetlerin, Lübnan'daki Suriye kampına, Suriye sınırındaki kamplara ve Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderileceği belirtildi.

İnsan Vakfı Hanımlar Yardım Koordinatörlüğü Başkanı Nisanur Irız, Türkiye'nin her bir ilinden yardım kampanyasına katılım olduğunu belirterek, "Kampanyamıza Kasım ayında başladık. 7'den 70'e herkes kampanyaya destek verdi. Örgü örebilenler örüp yolladı, öremeyenler ise bizi aradılar, satın alıp göndermek istediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Kış kampanyası ve örgü kampanyasını birleştirip toplanan yardımları 10 gün sonra yola çıkaracaklarını belirten Irız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlık olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Savaşlar, doğal afetler, pandemi sebebiyle yaşanan işsizlikler, yoksulluğu arttırdı. Artan yoksulluklardan himayesiz kadınlar ve yetim çocuklar da ciddi oranda etkilendi. Dünyanın bu acı tablosuna merhem olabilmek adına bir kampanyaya çıktık. Türkiye'nin her tarafında ve her vatandaşımızın evlerinden katkı sağlayabileceği, maddiyattan çok emeğe ve gönüllülüğe talip olduğumuz örgü kampanyamızı iyilik severlerimizin hizmetine sunduk. Binlerce takım örgü elimize ulaştı. Gelmeye de devam ediyor. Özellikle İnsan ve Medeniyet Hareketi'ne bağlı teşkilatlardan çok ciddi destek görmüş olduk."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için çarpıcı iddia: An meselesi
Ekonomi

Altın için çarpıcı iddia: An meselesi

Altın fiyatları ne olacak? Altın artacak mı? Altın düşecek mi? sorularının cevapları araştırılırken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Er..
Peskov’dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ankara'dan Moskova'ya götürdüm
Dünya

Peskov’dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ankara'dan Moskova'ya götürdüm

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, diplomatik kariyerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Peskov, "Devlet görevine ilk başladığım zamanlard..
Ekrem İmamoğlu'nun şaşkın trolleri yakayı fena ele verdi!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun şaşkın trolleri yakayı fena ele verdi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları ile terör örgütü marşları eşliğinde yapılan 'rektör' protestosuna destek veren İstanbul B..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay