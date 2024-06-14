  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İnsan sağlığını hiçe sayıyorlar Son kullanma tarihi geçen ürünleri tekrar satışa sundular
Gündem

İnsan sağlığını hiçe sayıyorlar Son kullanma tarihi geçen ürünleri tekrar satışa sundular

Yeniakit Publisher
2024-06-14 11:09:00 -
İnsan sağlığını hiçe sayıyorlar Son kullanma tarihi geçen ürünleri tekrar satışa sundular

Bilecik'te son kullanma tarihi geçen ürünleri ikinci etiketle tekrar satışa sunan işletmeler zabıta denetiminde yakayı ele verdi.

Bilecik'te zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi yaptıkları denetimde bir iş yerinde çikolata kolilerinin üzerindeki son kullanma tarihi etiketlerinde bir tuhaflık fark etti. Etiketi kaldıran zabıtalar pes dedirten görüntüyle karşılaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tanıdık bir firmaya ait kapalı ambalaj içinde yer alan çikolata ürününün etiketi değiştirilerek, tekrar satışa sunulduğunu tespit etti. Şehir merkezinde yer alan bir kuruyemiş dükkanında denetim yapan zabıta memurları, kapalı kutu ambalajı içinde kullanım tarihi geçmiş etiketin üstüne yeni bir etiket yapıştırılarak ürünün tekrar satışa sunulduğunu fark etti.

"Arkadaşlarımızın dikkati sayesinde insan sağlığını tehlikeye atan bir uygulamayı fark ettik"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, Zabıta Müdürlüğü olarak denetimlerini sıklaştırdıklarını ve çok yanlış bir uygulamayı deşifre ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli ürünler tüketebilmesi adına birçok alanda denetimlerimizi sıklıkla sürdürüyoruz. Bu denetimlerimiz esnasında zabıta görevlisi arkadaşlarımızın dikkati sayesinde ilginç bir olayla karşılaştık. Bilindiği üzere, bakanlık onaylı üretilen ürünlerin üzerinde iki farklı kullanma tarihi etiketi bulunmakta. Bunlardan bir tanesi STK diye kısaltılışı yazılan son kullanma tarihidir. Diğeri ise TETT diye tarif edilen tavsiye edilen tüketim tarihi diye. Bu ikisinin arasındaki fark şundan ibaret. Son kullanma tarihi geçen ürünü asla satamazsınız. Ancak tavsiye edilen tüketim tarihli ürünleri de ayrı bir reyonda toplum sağlığını tehlikeye koymayacak şekilde özelliğini kaybetmemişse satabilirsiniz. Bizler bu bilgiler ışığında çok tüketilen çikolata ürününden bir kısmını incelediğimizde tavsiye edilen tüketim tarihini Mart 2025 olduğunu görüyorlar. Ancak bu etiketten şüphelenen arkadaşlarımız kapalı ambalajı açıp etiketi incelediklerinde etiketin altında yer alan başka tarihli bir etiket daha olduğunu görüyorlar. Bu da Mart 2024 tarihli bir etiket."

"Vatandaşlarımız insan sağlığını tehlikeye atan simsarlara karşı dikkatli ve bilinçli olsun''

Açıklamasında ‘'Vatandaşlarımız insan sağlığını tehlikeye atan simsarlara karşı dikkatli ve bilinçli olsun'' uyarısında bulunan Öndersev, "Toplum sağlığını hiçe sayacak kadar gözü dönmüş ve daha fazla gelir uğruna insan sağlığını tehlikeye atan bu simsarlara karşı vatandaşlarımızın bilinçli ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu tür olaylarla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunmasını önemle tavsiye ediyoruz. Bizler de Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi artıracağız ve bu tür sahtekârlıklara müsaade etmeyeceğiz'' diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tunceli'de hayvan sevkiyatına sıkı denetim
Tunceli'de hayvan sevkiyatına sıkı denetim

Yerel

Tunceli'de hayvan sevkiyatına sıkı denetim

Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Kurban eti poşete konulur mu?
Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Kurban eti poşete konulur mu?

Gıda

Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Kurban eti poşete konulur mu?

Uzmanından altın tavsiye: Kurban etinin yanına mutlaka bunu ekleyin!
Uzmanından altın tavsiye: Kurban etinin yanına mutlaka bunu ekleyin!

Sağlık

Uzmanından altın tavsiye: Kurban etinin yanına mutlaka bunu ekleyin!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23