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Aktüel

İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Eligül'ün aracına silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 05:56:16 -
İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Eligül'ün aracına silahlı saldırı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, İnsan Hakları Federasyonu (İHF) Başkanı Hayrullah Eligül'ün aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi 514 sokakta İHF Başkanı Eligül'ün park halindeki 35 TC 668 plakalı aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırı nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eligül'ün saldırının ardından ifade vermek üzere emniyete gittiği öğrenildi.

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