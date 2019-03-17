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"İnşallah puan kaybetmeden devam ederiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 23:17
"İnşallah puan kaybetmeden devam ederiz"

Spor Toto Süper lig'in 26. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "İlk yarıda kötü oynadık geriye düştük. İkinci yarı iyi oynadık, öne geçtik." dedi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin "Geçen hafta 'Galatasaray pes etmez' demiştiniz. Bu maçta bu sözün etkisi oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"İnşallah etkili olmuştur. Yoksa işimiz zor olur. İlk yarıdaki oyunun, oyuncularımın kötü oyununun izahı yok. Futbol sahada oynanan ve oynanması gereken bir oyun. İlk yarıda kötü oynadık geriye düştük. İkinci yarı iyi oynadık, öne geçtik. İkinci yarıdaki isteğimizden memnunum. Maçı 3 puanla kapatmak önemli. Bursaspor kaybettiği maçlarda da kötü oynamıyor. Oyuncularımı kutluyorum. Bu hafta oyuncuları tekrar analiz edeceğiz. İnşallah puan kaybetmeden devam ederiz."

Bir gazetecinin "Sosyal medyada Galatasaraylı oyuncular hakkında bazı eleştirilerde bulunuldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Terim, "Hocalar sosyal medyaya göre takım yapmaz. En azından ben yapmam. Herkesin görüşlerine saygı duyuyorum. Kimin ne zaman çıkacağına biz karar veririz. Geri dönüşlere Galatasaraylıların alışık olması lazım. Geri dönüşleri en çok yapan takım Galatasaray'dır." şeklinde cevapladı.

 

- Yerli ve yabancı futbolcu tartışması

 

Terim, "Son günlerde yerli ve yabancı futbolcu konusundaki tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Israr ve inatlı yabancı konusu yerli, yabancı sayıları, tribünde kim oturacak, kaç oyuncu olacak... Böyle bir sürü laflar duyuyorum. Bu kararın alınmasında ben de varım, bu yükte payım var. Futbol bilgisi sınırlı olanlar hatta yanlı olanlar sorunun kaynağıyla veya kaynağını konuşmak gerekir. Bunu konuşmuyorlar ama yanından çıkarcı bir kesim var. Bunu gündemden hiç düşürmüyorlar ya bundan besleniyorlar ya da çıkarları var. Lütfen bu tuzağa düşmeyin, bu çıkarlara da alet olmayın. Futbol kişilere göre değil, evrensel kurallara göre oynanır. 2015'te bu kural devreye girdi. Bütün kulüp başkanlarına sunumu ben yaptım. Bunun adı esasında yerli teşvik sistemi. Bunu inceledik ve herkese anlattık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere konuya hakim, taraf olan herkesin bilgisi, görüşü ve onayı alındı."

Bazı kulüp başkanlarının kendisini sunumun ardından "Bu bir devrimdir" diyerek ayakta alkışladığı anlatan Terim, şöyle devam etti:

"Bizim yaptığımızın özü şuydu, yabancı sayısını sınırlayarak, yasaklayarak yerli oyuncuyu artıramazsınız. Her yabancı oyuncudan alınacak rakamla bir havuz oluşturulacak. Yerli oynatanların hepsine bu para geri dönecekti. Oradan eğitime ve altyapıya yatırım yapılacaktı. Sonra bu rakamlar fazla geliyor diye yavaş yavaş eridi. Bundan çok mutlu olanlar da 'yabancı sayısı fazla' gibi şeyler söylüyor. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi ama 28 Türk ile de oynayabilirsin. Bu, milli takım hocasına da zarar. Ben bunu kabul etmiyorum. Türk Milli Takımı bu sisteme rağmen 2016'ya gitti. 14 yabancı tercih edersen bunun bir bedeli var. Büyük rakamların ödenmemesi adına konuldu. Bazı oyuncularımız çok büyük rakamlara yedek oturuyordu. 'Belki Avrupa'ya giderler' dedim. Avrupa'ya tarihimizin en büyük rakamlarına oyuncu gitti. Benim ilk günden beri duruşum da fikrim de belli. Bu fikrim hiçbir zaman değişmeyecek. Yerli, yabancı diye bir kavram kitabımda yok. TFF nasıl bir karar alırsa buna saygı duyuyorum. Sebebi, bahaneyi kaldıracağız. Avrupa şampiyonu olanların hepsinde yabancı futbolcu sayısı serbest. Hep dünya ve Avrupa şampiyonu onlar oluyor."

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 23:17
  1. Bursa
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  3. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
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