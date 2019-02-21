0553 313 94 23

"İnşallah motor sporları altın dönemini yaşayacak"

- AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu:"Türkiye'de motor sporlarının altın çağını benim dönemimde yaşadığı söyleniyordu. Ben, altın çağın bu sporcular zamanında yaşanacağını düşünüyorum"- "Her kategoride bir sporcumuzun olması hayalimdi. Artık o hayale çok yakınız"- "Sayın Cumhurbaşkanımız, benim yarışları bırakmamı istedi. Kendisinden izin isteyeceğim. Eğer izin verirse Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında misafir olarak yarışmak istiyorum"

21 Şubat 2019 Perşembe 12:53
"İnşallah motor sporları altın dönemini yaşayacak"


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türk motosikletinin altın çağını yakın dönemde yaşayacağını söyledi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 11. Motobike İstanbul Fuarı'nın açılışına katılan Sofuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fuarın motosiklet sektörü açısından önemine değinen Kenan Sofuoğlu, "Fuarın önemi çok büyük. Uzun yıllar bu fuara katılamadım. Sporculuk kariyerimde Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışlarına denk gelirdi." diye konuştu.

Motosiklette Can ve Deniz Öncü kardeşler, Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ile Asrın Rodi Pak gibi sporcuların yetiştiğine değinen Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de motor sporlarının altın çağını benim dönemimde yaşadığı söyleniyordu. Ben, altın çağın bu sporcular zamanında yaşanacağını düşünüyorum. Eskiden bir sporcuydu. Şimdi uluslararası organizasyonlara katılan 6-7 sporcumuz var. En iyi imkanlarla, en iyi takımlarda yarışıyorlar. Her şey bir yana artık 'Turkish' adıyla bir takım var. Kendi yarıştığım dönemlerde neyin hayalini kurduğumu bilmiyordum. Şimdi Türk pilotlar neyin hayalini kurduğunu biliyor. İnşallah motor sporları altın dönemini yaşayacak."

Motosiklette 5 farklı kategoride dünya şampiyonası düzenlendiğini aktaran Kenan Sofuoğlu, "Dünyada 5 farklı kategori var. Hayalim her kategoriye bir Türk sporcu yetiştirmek. MotoGP kategorisine Can ve Deniz Öncü kardeşleri yetiştiriyoruz. Supersport ve Super Bike kategorisine Toprak Razgatlıoğlu, yeğenim Bahattin Sofuoğlu ile Asrın Rodi Pak var. Her kategoride bir sporcumuzun olması hayalimdi. Artık o hayale çok yakınız." ifadelerini kullandı.


- "Yapmak istediğimiz çok şey var"


Kenan Sofuoğlu, sporda birçok projeyi hayata geçirmek istediklerini bildirdi.

Motosiklette "Turkish Racing Team" ekibini kurduklarını hatırlatan Sofuoğlu, "Yapmak istediğimiz çok şey var. Benim bir korkum da kariyerimi tamamladıktan sonra sporcuların gelmemesiydi. Hayalim olan Turkish Racing Team kuruldu. Şu anda Avustralya'da Türk sporcular Türk bayrağını taşıyan bir motosikletle yarışa çıkıyor. Bunda en önemli destekçimiz, hükümetimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız ile Türkiye Motosiklet Federasyonumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Okullarda yetenek taraması yapacaklarını aktaran eski milli sporcu, "Önümüzdeki hafta 'Spora Gönül Ver' projesi kapsamında Türkiye'nin her yerindeki okullara gideceğiz, sporcu arayacağız. Orada bulduğumuz çocukları Türkiye'de bir organizasyonda yarıştıracağız. Burada başarılı olanlara Turkish Racing Team kapıları açılacak. Türk motosikletine destek vermek için eliminden gelen mücadeleyi yapacağız." şeklinde görüş belirtti.


- "Daha yolun başındayız"


Kenan Sofuoğlu, Turkish Racing Team'i kurarak çok önemli bir şey gerçekleştirmelerine rağmen hala yolun başında olduklarını söyledi.

Profesyonel kariyerinde farklı ülkelerin takımları adına yarıştığını anlatan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Yıllarca Avrupa takımlarında ve Hindistan takımında yarıştım. Hindistan bayrağını taşıyan motosikletler kullandım. Bir gün Türk bayrağı renklerini taşıyan motosikletle yarışmayı çok istedim. Sporculuk kariyerimi noktaladıktan sonra en büyük hayalim Turkish Racing Team'i kurmaktı. Türkiye'de yarışan bir sporcu hayal kuramıyordu. 'Ben hangi takıma gideceğim?' diyordu. Artık hayal kuracaklar. 'Eğer başarılı olursam Turkish Racing Team ile Dünya Şampiyonası'na çıkabilirim.' diyecekler. Bu, bundan sonraki sporcular için çok büyük bir fırsat. Çok önemli bir yatırım yapılıyor. Uzun yıllar ülkemize hizmet edecek, tanıtımımıza katkı verecek bir projeyi başlattık. Ancak daha yolun başındayız. Yapacak çok işimiz var. Sadece motosiklet değil, hayalim tüm sporcuları kapsayan projelere imza atmak. İnşallah Rabbim bu yürüdüğümüz yolda bize yardım eder. Ülkemizde spor konusunda iz bırakacak hizmetler yapmak bize nasip olur."

Profesyonel kariyerini noktalamasına rağmen Dünya Supersport Şampiyonası'nın bir ayağına misafir olarak katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan izin isteyeceğini anlatan Kenan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pistleri çok özlüyorum. Hayalim, bir gün Türk bayrağını taşıyan motosikletle yarışmaktı. Şimdi Turkish Racing Team'i kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, benim yarışları bırakmamı istedi. Kendisinden izin isteyeceğim. Eğer izin verirse Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında misafir olarak yarışmak istiyorum. Bu olursa hayalim de gerçekleşecek. Şu an kondisyonum yerinde. Antrenmanları sürdürüyorum, derecelerim çok iyi. İzin alabilirsem son hayalimi de gerçekleştirmiş olacağım."



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:53
  1. Ak Parti
  2. Dünya Supersport Şampiyonası
  3. Kenan Sofuoğlu
  4. motosiklet
  5. Sakarya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al | Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet fiyatları
    1. Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al |..
    2. Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni..
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
    5. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    6. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    7. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    8. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    9. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    10. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    11. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    12. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    13. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    14. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    15. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    16. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    17. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    18. Standardizasyon teknik altyapısı..
    19. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    20. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    21. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
    22. Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama..
    23. Foça MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    24. Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti
    25. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    26. İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim..
    27. Erdemli’de spor merkezine psikolog..
    28. "Wings For Life World Run 2019"..
    29. Yıldırım: “Göreve gelir gelmez..
    30. Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı