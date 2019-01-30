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"İnşallah Galatasaray'ı eleriz"

- Hatayspor Kulübünün TFF temsilcisi Hasan Bozkurter:"Bundan önce nasıl herkesi misafir ettiysek Galatasaray'ımızı da misafir etmekten onur ve gurur duyacağız"

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
"İnşallah Galatasaray'ı eleriz"


İSTANBUL (AA) - Hatayspor Kulübünün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcisi Hasan Bozkurter, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştikleri Galatasaray'ı elemek istediklerini söyledi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminden sonra açıklamalarda bulunan Bozkurter, "Önce kendi ligimizin lideri Gençlerbirliği'ni, sonra da Süper Lig'in lideri Başakşehir'i eledik. İnşallah bu kez Galatasaray'ı eleriz." diye konuştu.

Hatayspor'un bölgeye katkısı olduğunu aktaran Bozkurter, şunları kaydetti:

"Hatayspor'un başarısı bölge halkını mutlu ediyor. Hatayspor, toplumu sporla barıştıran bir görev ifa ediyor. Hatayspor olarak önce skor değil spor diyoruz. Yöremiz, Hatayspor'un başarılarıyla tanıtılıyor. Bize gelen yabancı takımlar, 'Annem ve eşim göndermek istemiyordu. Bu bölge için tedirgin geldik ama sizleri ve bölgeyi gördükten sonra anlatılanlar ile burada yaşadıklarımız çok farklı.' diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Mutfağımız ve tarihimiz zengin, inançların birlikte yaşadığı, barış, hoşgörü ve dostluğun egemen olduğu bir şehiriz. Hatayspor'u kentimizin bir gururu olarak görüyoruz."

Çeyrek finalde Galatasaray'ın kente geleceğini aktaran Bozkurter, "Bundan önce nasıl herkesi misafir ettiysek Galatasaray'ımızı da misafir etmekten onur ve gurur duyacağız. Türkiye'nin çok köklü bir takımı ile eşleştik. Başkanları Mustafa Cengiz de bizim değerli bir büyüğümüz. Kendisi Gaziantepli. Sonunda o da bölgesine gelecek. Galatasaray'a ve diğer takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın 1939'da Türkiye'ye referandum ile bağlandığını hatırlatan Hasan Bozkurter, "Hatay, bir serhat kenti. Ülkemizi çok seviyoruz, ülke bizi çok seviyor. Herkesi Hatay'a davet ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
  1. çeyrek final
  2. Futbol
  3. Hasan Bozkurter
  4. Hatayspor
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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