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Yaşam İnşaatın 4'üncü katından düştü
Yaşam

İnşaatın 4'üncü katından düştü

Yeniakit Publisher
2023-12-02 22:29:00 -
İnşaatın 4'üncü katından düştü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, inşaatın 4'üncü katından düşen işçi Orhan Çok (30), yaşamını yitirdi.

Olay, Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir inşaatın son katında kalıp sökümü yapan işçi Orhan Çok, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çok, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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