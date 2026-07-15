İnşaatı savaş alanına çeviren işçiler otobüslerine bindirilip memleketlerine gönderildi

Manavgat ilçesi 4 Blok; 63 daire, 54 ofis ve 11 ticari dükkandan oluşan Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerindeki inşaatta iki işçi grubu arasında bilinmeyen bir sebepten çıkan kavgada Muhammet B., Seyfettin B. ve Kamil B.'nin vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin de inşaat içerisinde ve çevresinde önlem aldığı gözlendi. İnşaat sahipleri ile işçilerin bağlı olduğu firma ise işçileri olay yerine çağırdıkları otobüslere bindirip memleketlerine gönderdi. Kavga anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.