  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2026’nın ilk yarısında 228 bin kişi arttık! Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 320 bin Makine ihracatı 7 ayda 16,5 milyar dolar oldu! Suriye pazarını Çin’in elinden aldık Netanyahu eceli gelen köpek gibi CHP’de Truva atlarının ihracı masada… 9 milletvekilinin ihracı YDK gündeminde Kuytul ve Kuriş’in akıl hocaları FETÖ! İstismara geçit yok Kuytul'un cemaati azarladığı video gündem oldu! Çocuklara bile tahammülü yok Muhittin Böcek “İmamoğlu benden 15 milyon Euro istedi” demişti… Baz kayıtları iddiaları doğruladı! Suriye’den 19 yıl sonra bir ilk! Mekke Anlaşması sonrası Pakistan’a kritik ziyaret Tel Aviv kaşınıyor! İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler Karşılıklı saldırılar sürüyor! Rusya Kiev'i, Ukrayna da Moskova’yı hedef aldı
Yerel İnşaat platformu çöktü, can pazarı yaşandı! Mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı
Yerel

İnşaat platformu çöktü, can pazarı yaşandı! Mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kağıthane’de bir inşaatın 10’uncu katında dış cephe çalışmalarında kullanılan platform çöktü. Üzerine fazla miktarda malzeme yüklenmesi sonucu çöken platformda 4 işçi mahsur kaldı. Halatlarla kendilerini güvene alan işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Gürsel Mahallesi'nde bir inşaat alanında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe çalışmalarında kullanılan platformun üzerine fazla miktarda malzeme yüklendi. Ağırlığı taşıyamayan platformda çökme meydana gelirken, üzerinde çalışan 4 işçi mahsur kaldı. İşçiler, düşmemek için halatlarla kendilerini güvene aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Platformda mahsur kalan 4 işçi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İşçilerin mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Transformatör merkezindeki patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı
Transformatör merkezindeki patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

Sağlık

Transformatör merkezindeki patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

Altın madeni çöktü: 30 işçi öldü
Altın madeni çöktü: 30 işçi öldü

Dünya

Altın madeni çöktü: 30 işçi öldü

Hızlı tren ot temizleyen işçilere çarptı: 4 ölü
Hızlı tren ot temizleyen işçilere çarptı: 4 ölü

Dünya

Hızlı tren ot temizleyen işçilere çarptı: 4 ölü

Necip Fazıl’dan sermaye ve patron anlayışı: İşçiyi koruyan, mülkiyeti ahlâkla sınırlayan düzen
Necip Fazıl’dan sermaye ve patron anlayışı: İşçiyi koruyan, mülkiyeti ahlâkla sınırlayan düzen

Aktüel

Necip Fazıl’dan sermaye ve patron anlayışı: İşçiyi koruyan, mülkiyeti ahlâkla sınırlayan düzen

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23