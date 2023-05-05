İnşaat malzemesi sektöründen talep mesajı

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından ilk kez düzenlenen “Sektörel Ekonomi Gündemi” toplantısı, Demirdöküm ve GF Hakan Plastik’in katkılarıyla 4 Mayıs 2023 Perşembe günü online olarak gerçekleştirildi. Açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu’nun yaptığı toplantı; inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi. İnşaat malzemeleri sektörünün dünü ile geleceğine ışık tutulan etkinlikte, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, dünya ekonomisinde güçlenen eğilimler ve seçim sonrası inşaat malzemeleri sektöründe oluşabilecek senaryolar başta olmak üzere birçok konuda ayrıntılı analizlerini paylaştı.

“Önümüzdeki dönemi belirsiz hale getiren pek çok sebep var”

Etkinlikte açılış konuşmasına “Önümüzde çok büyük belirsizlikler içeren, hem ülkemizde hem de yurtdışından gelen etkilerle yönümüzü bulmakta zorlanabileceğimiz, tahmin gücümüzün zorlandığı, geçmişe bakarak projeksiyon yapma imkanımızın daraldığı bir süreçteyiz. Bu süreçte önümüzü görebilmek ve belirsizlikleri daha belirgin hale getirebilmek için bu toplantıda bizlerle değerlendirmelerini paylaşacak olan Can Fuat Gürlesel Hocamızın değerli çalışmalarına ihtiyaç duyuyoruz” diyerek başlayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemi belirsiz hale getiren pek çok sebep var. Bu sebeplerden Dünya ekonomisinin nasıl değişeceği, politikalarının nerelere evrileceği gibi faktörleri önceden tahmin etmemiz gerekiyor. Diğer yandan da ülkemizdeki ekonomi politikalarının ve seçim etkisinin, önümüzdeki dönemde ekonomimizi ve sektörümüzü nasıl etkileyeceği de son derece önemli. Tüm bu faktörleri önceden tahmin edebilirsek ve hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaparsak hem sektörümüz hem de ekonomimiz adına daha büyük katkı sağlayacağımıza inancımız tam.”

“İnşaat sektörü ülkemiz için stratejik önem taşıyor”

İnşaat malzemeleri sanayisinin toplam üretimi ve istihdamdaki payından dolayı ülkemiz için stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Tayfun Küçükoğlu, “Sektörümüz, inşaat endüstrisinin sanayi tarafını temsil ediyor ve ülkemizin dış ticaretine, istihdam ve büyümesine olan katkısıyla müteahhitlik, mimarlık, gayrimenkul ve teknik müşavirlik sektörlerinden ayrışıyor. Bu kapsamda 2022 yılında 33,74 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamlarına baktığımızda, tüm zamanların ihracat rekorunu kırdığımızı görüyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısında yaşanan resesyon endişeleri ve pazarlardaki yavaşlamalar yıllık ihracatın 35 milyar doların üzerine çıkmasına engel oldu. Ancak buna rağmen 12 ayın tamamına bakıldığında sektörümüz adına Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi’nin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana ihracat rekoru kırıldı. Türk inşaat malzemesi sanayisi kapasite bakımından gerek yurt içi gerek yurt dışı yüksek talebi karşılayacak güce ve inovatif anlayışa sahip. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sektörümüzün çok daha iyi noktalara geleceğinin özellikle altını çizmek isterim” dedi.

“ABD ve Avrupa’daki inşaat sektöründe küçülme öngörülüyor”

Toplantıda dünya ekonomisine dair öngörülerini aktaran Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel ise “2023 yılına girdiğimizde dünya ekonomisinde yüksek enflasyon, sıkı para politikaları, yüksek yaşam maliyeti ve finansal istikrarsızlık gibi konularla mücadele ön plana çıktı. Bu kapsamda yılın ilk 5 ayının sonunda, küresel çapta uygulanan sıkı para politikalarının sonuç verdiğini, enerji krizinin çözüldüğünü ve enflasyonun düşme eğilimine girdiğini gördük. Ancak, bu olumlu gelişmelere rağmen 2023’ün tamamında dünya genelinde ortalamanın altında bir ekonomik büyüme öngörülüyor. Özellikle ABD ve Avrupa’da inşaat sektörünün küçülmesi bekleniyor. Bu durumun yaşanmasında, konut kredi faizlerindeki artış ile konut yapı ruhsatı sayısının azalmasının etkilerini görüyoruz. Türkiye’deki inşaat malzemeleri ihracatının büyük bir bölümünü kapsayan bu bölgelerdeki küçülme beklentisi, sektörümüzün ihracatı açısından olumsuz bir durum yaratıyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin ekonomik büyümesi yüzde 4 seviyesinde”

Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya dair analizlerini de aktaran Dr. Can Fuat Gürlesel, “Makroekonomik göstergeler, ülkemizde kontrollü para/kur politikalarının uygulandığını gösteriyor. Bunun sonucunda da Türkiye’deki dış ticaret açığı 120 milyar dolara, cari açık ise 55 milyar dolara yükseldi. Ancak söz konusu olumsuz tabloya rağmen ekonomik büyüme yüzde 4 seviyesinde seyrediyor” ifadelerini kullandı.

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