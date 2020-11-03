İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tüm kadın girişimcilerimizi iftihar edeceğimiz birer Türk markası yapmak için hep beraber var gücümüzle çalışacağız. Bunun için hem girişimcilik iklimini geliştirmeyi hem de dayanışmanın bir yolu olarak güçlü ağlar oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve TOBB ETÜ iş birliğinde düzenlenen İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni online düzenlendi.

Törende açılış konuşmalarının ardından düzenlenen "Geleceğin Başlangıç Noktası: Türkiye'de Kadın Girişimciler" konulu dijital ortamda yapılan panelde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Devletin tüm birimlerinin deprem haberinin alındığı andan itibaren sahada üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini belirten Selçuk, cumartesi sabahından itibaren İzmir'de olduğunu ve bugün Ankara'ya döndüğünü anlattı.

Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmalarının halen yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Selçuk, şöyle konuştu:

"Enkaz altından sağ olarak kurtarılan her bir canla bir kez daha seviniyoruz, ümitleniyoruz. Bugün kadın girişimciliği konuşulurken İdil kızımız, Elif ve Ayda yavrumuz kadın girişimcilerimiz gibi ilham oldular, umut oldular, azmin zaferini gösterdiler, dualarımızın kabulü oldular. İnşallah Allah birçok vatandaşımızı daha enkaz altından kurtarmayı nasip etsin. Bakanlık olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza sosyal yardım ve sosyal hizmetlerimizi kesintisiz sunmak için de tüm tedbirleri aldık. İhtiyacı olan ailelerimize de gereken yardımı ivedilikle ulaştırıyoruz. Devletimiz, İzmirli kardeşlerimizin bu zor gününde olduğu kadar, bundan sonra da hayat normale dönene kadar yanlarında olacak. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın."

- "Girişimcilik kadınların toplumdaki konumlarını güçlendiriyor"

Projenin 5. yılı buluşmasına şahit olduklarını hatırlatan Selçuk, KADEM'e bu programı devam ettirecek azmi ve sebatı gösterdikleri için teşekkür etti.

Odak noktası insan olan bir Bakanlık olarak, farklı bakış açılarından doğan fikir ve ürünlerin insanlığa sağlayacağı zenginliğin farkında olduklarını dile getiren Bakan Selçuk, politikalarının çerçevesini belirlerken bu kavramları öncelediklerini anlattı.

Kadınların her alanda güçlenmesi, girişimcilik ve inovasyon kapasitelerinin artırılması ve istihdama katılımlarının önündeki yapısal ve toplumsal engellerin kaldırılmasını önemsediklerini vurgulayan Selçuk, KADEM'i de kadın ve aile konusundaki titiz, üretken ve istikrarlı çalışmaları dolayısıyla kutladı.

Bakan Selçuk, kadınların çalışan olmalarının yanında işveren olarak ekonomide etkin yer almalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunun en önemli göstergelerinden biri de ülkemizde toplam işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı. Bizim de bu oranı en az Avrupa Birliği seviyesine çıkartmamız gerekmekte." dedi.

11. Kalkınma Planı'nda kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranının yüzde 20'ye, işveren olarak çalışanlar içindeki kadın oranının yüzde 10'a yükselmesi gibi bir hedefleri olduğunu kaydeden Selçuk, şöyle konuştu:

"İşveren olarak çalışanlar içindeki kadın oranını 2019 yılında tutturmuş durumdayız. Kendi hesabına çalışanlar için de bu hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Kadınların hem bilgileriyle hem üretkenlikleriyle hem sezgileriyle daha fazla yenilikçi fikirler geliştirebileceğini biliyoruz. Günümüzde de ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek daha başarılı birer girişimci olabileceklerine inanıyoruz. Çünkü girişimcilik kadınların toplumdaki konumlarını güçlendiriyor. Kadın girişimciliğin etkin olduğu toplumlarda da daha gelişmiş bir düzey yakalayabiliyoruz. Kadın girişimciliği, bizim bakanlık olarak da çok önemsediğimiz bir husus. Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarla güçlü iş birliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- "Teknolojik girişimlerin yüzde 16'sının kurucusu kadın"

Kadın girişimciliği konusunda KOSGEB faaliyetlerinin çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, 2007'den 2019 sonuna kadar yaklaşık 216 bin kadına girişimcilik eğitimi aldırdıklarını söyledi.

"Artık potansiyellerini keşfeden ve harekete geçirebilen bir Türkiye var." diyen Selçuk, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini oluşturabilecek altyapıya sahip olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin inovasyon bağlamında da umut vaadeden bir pozisyonda olduğunu belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 Global İnovasyon Endeksi'nde Türkiye 131 ülke arasında pazar sofistikasyonu kategorisinde 28 gibi yüksek bir sırada. Bilgi üretimi ve Ar-Ge alt alanlarında ülkemiz ilk yüzde 30'luk dilimde. İnovasyon kalitesine orta gelirli ülkeler arasında ilk 10'dayız. Yani ülke olarak büyük bir potansiyel taşıyoruz yeter ki bunu değerlendirebilelim. 2010-2019 arasında Türkiye'deki teknolojik girişimlerin kurucularına baktığımız zaman yüzde 16'sının kadın olduğunu görüyoruz. Bu da aslında Türkiye'yi Avrupa'da, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Portekiz'in ardından 4. sıraya yerleştirmekte. Alanlara baktığımız zaman genel olarak kadın girişimciler, bebek, sosyal girişimler, moda, nanoteknoloji, biyoteknoloji, hediyelik eşya, güzellik ve kozmetik alanlarında. Çok güzel bir veri olarak bebek ürünleri sektöründe kadın girişimci oranı yüzde 58'e kadar yükselebiliyor."

- Karar alma mekanizmalarında kadın

Sosyal girişimciliği vurgulamakta sivil toplum kuruluşlarına önemli bir görev düştüğünü belirten Selçuk, nüfusun yarısını oluşturan kadınları, toplumsal hayatın ve ailelerin temel direği ve kalkınmanın öznesi olarak gördüklerini dile getirdi.

Kadınların karar alma mekanizmalarındaki yeri konusunda da bilgi veren Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Siyasette yüzde 4,4'lerden 17,5'lere Meclis'teki kadın oranı yükseldi. Fakat diğer verilere baktığımız zaman mesela memurlarımızın, kamu personelimizin yüzde 40'ını kadınlar oluştururken, bu derece yüksekken, bakan olarak sadece yüzde 12,5'iz, bakan yardımcısı olarak yüzde 7,1 kadın oranımız var. Genel müdürlerde daha yüzde 10'u bulamadık. Dolayısıyla kamu personelimizin yüzde 40'ı kadınken yukarı doğru gittikçe bu oranın düştüğünü görüyoruz. Dış politikada bu alanda biraz daha şanslıyız. Büyükelçilerde yüzde 24'e kadar çıkan bir oranımız var. Üniversitelerde kadın ki Ar-Ge'nin temelini oluşturuyoruz, öğrencilerimizin yarısı, araştırma ve öğretim görevlilerimizin yarısı kadın olmasına rağmen rektörlerde yüzde 8,8 gibi bir oranımız var. Valilerde sadece 2 valimiz kadın, kaymakamlarda sadece 23 kaymakamımız kadın. Dolayısıyla kadın girişimciliğinin artması bizim kadınlarımızı karar alma mekanizmalarında daha fazla yer vermemizle de alakalı. Bunu da inşallah geçmişte son 18 yılda büyük bir ivme katettik. İnşallah bu rakamları daha da yükseğe çıkartabileceğimize inanıyoruz."

- "Kadınların işgücüne katılım oranı arttı"

Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara da önem verdiklerini belirten Selçuk, hem idari hem de kanuni düzenlemelerle teşvik edici programlar hayata geçirdiklerini söyledi.

Evde bakım desteği, doğum izninde yapılan düzenlemeler, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma gibi uygulamalar ve teşvikleri hayata geçirdiklerini anlatan Selçuk, bunların sonucu olarak daha önce yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranının 2019 yılında yüzde 34,4'e, istihdam oranının da yüzde 20,7'lerden yüzde 28,7'ye yükseldiğini kaydetti.

Kadınların çalışma hayatına dahil olması ve istihdamını sağlamak amacıyla SGK olarak kadınlara ayrıcalıklı uygulamalar başlattıklarını belirten Bakan Selçuk, "2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak İlave İstihdam Teşviki vardı. Bu teşvikimiz inşallah yeni gelecek İstihdam Kalkanı Paketiyle daha da uzayacak. Bu destekle ilave işe alınan kadınlarımızın vergi ve sosyal güvenlik primlerini 12 aya kadar destekliyorduk. Eğer çalışan kadın ise bu desteği 12 ay değil, 18 ay süreyle uygulamaktayız." dedi.

İŞKUR ile 490 bine yakın kadının işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini ifade eden Selçuk, "Son 18 yıla baktığımız zaman da 2,8 milyondan fazla kadının özel sektörde işe yerleştirilmesine aracılık ettik." diye konuştu.

Kadın dayanışması ve girişimciliğinin en güzel örneklerinden birisinin de kadın kooperatifleri olduğunu kaydeden Selçuk, 81 ilde "Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu" oluşturduklarını ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları marifetiyle kadın kooperatiflerini desteklediklerini söyledi.

Bakan Selçuk, tüm politika ve faaliyetleri teknoloji dönüşümünü yakalamak ve bu dönüşümde kadınların rolünü artırmak üzere tasarladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm kadın girişimcilerimizi iftihar edeceğimiz birer Türk markası yapmak için hep beraber var gücümüzle çalışacağız. Bunun için hem girişimcilik iklimini artırmayı hem de dayanışmanın bir yolu olarak güçlü ağlar oluşturmayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın inovatif fikirlerine, azimlerine, özverilerine de güvenmekteyiz. Bugün bu başarılı uygulama için de bu program için de organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gidilecek yol ne kadar uzun olursa olsun, yolculuk, ilk adımı atmakla başlar, bir cesaretle özgüvenle başlar. İnşallah bugünkü bu program da nice kadınımıza ilham olur diyorum. Biz de bütün bu ilham veren kadınlarımızın hükümet olarak, devlet olarak her daim arkasındayız."

- Ödül alan ismi müjdeyle açıkladı

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından ödül alan isim olarak alzheimer ve demans hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla "Asist-Alois" adlı projeyi hayata geçiren Feyza Sazak'ın ismini açıkladı.

Projenin içeriğini duyunca hem memnuniyet hem de heyecan duyduğunu dile getiren Selçuk, "Projenin içeriği SGK ile ilgili. 1 milyon 600 bin kişi demans hastası maalesef. Bizim sosyal hizmet kuruluşlarımızda da yaşlılarımızın yaklaşık yüzde 25'i alzheimer hastası. Dolayısıyla ben projeyi özellikle girişimcimizden birebir duymak istiyorum, bu da benim sürprizim olsun, özellikle takip edeceğim projenin gelişimini." dedi.



