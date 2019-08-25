İnkalardan günümüze: Sağlık anahtarı

Bilim insanlarının süper besin listesine eklediği lucuma, sağlıklı bir beden için son derece önemlidir. Peru'da binlerce yıldır tüketilen lucuma meyvesi İnkaların sağlık sırlarından biridir. Peru'dan tüm dünyaya yayılan lucama genellikle toz halinde satılıyor. Şekerli yapısıyla son yıllarda popüler hale gelen tatlandırıcı olarak tüketilen lucuma tozunun faydalarını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız.

Demir deposu

Tatlandırıcı olarak kullanılan lucuma meyvesi tozu kalsiyum ve demir açısından son derece zengindir.

Kalp sağlığı için önemli

Lucuma antioksidan yönünden son derece zengindir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde lucuma kalp ve damar sağlığını korur. Yapılan çalışmalar lucuma meyvesi ve tozunun kalp krizi riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Kan şekerini dengeler

Lif açısından son derece zengin olan lucuma kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırır

Tatlandırıcı olarak tercih edilse de lucuma tozu çok fazla şeker içermez. Bu nedenle her gün iki çay kaşığı kadar lucuma tozunu yoğurdun içerisine ekleyerek tüketebilirsiniz. Bu yöntemle metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olursunuz.

Lucuma nasıl tüketilir?

Lucuma meyvesini taze olarak ülkemizde bulmanız son derece zor. Bu nedenle lucuma tozunu satın alıp kullanabilirsiniz. Lucuma tozunu keklere, pastalara ve yoğurtlarınıza ilave edebilirsiniz. Perulular bu meyveyi genellikle dondurmalarda ve çikolatalı tariflerde kullanmayı tercih ediyor.