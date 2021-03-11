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Ekonomi İngiltere’yle ekonomik ilişkimiz yeni bir boyut kazanıyor
Ekonomi

İngiltere’yle ekonomik ilişkimiz yeni bir boyut kazanıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İngiltere’nin Türkiye’nin önemli ticaret partnerlerinden biri olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:48:00 -
İngiltere’yle ekonomik ilişkimiz yeni bir boyut kazanıyor

Bahçıvan, “Yeni Serbest Ticaret Anlaşması (STA), ekonomik ilişkilere yeni bir boyut kazandırıyor. Türkiye-İngiltere ticaretini bu anlaşmayla kısa sürede daha yukarı seviyelere çıkarmayı hedeflememiz gerektiği açık” dedi. STA’nın tüm sanayi ve tarım ürünlerini içerdiğini de hatırlatan Bahçıvan, şöyle konuştu: “Anlaşma neticesinde 1 Ocak 2021’den itibaren ikili ticarette herhangi bir ek vergi ve yaptırımla karşı karşıya kalınmadı. Ayrıca iki yıl içinde anlaşmayı yeni alanları kapsayacak şekilde genişletmek üzere tekrar görüşmeleri de söz konusu olacak. Böylece iki ülke ticari ilişkisini yatırım ve hizmet sektörünü de içerecek şekilde genişletmek mümkün olacak.” Ayrıca Bahçıvan, Türkiye’nin İngiltere’yle yeni dönemde ekonomik ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını vurguladı.

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