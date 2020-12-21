İngiltere'ye seyahat kısıtlamalarının ardından Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yoğunluk oluştu

LONDRA (AA) - İngiltere'ye, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkenin seyahat yasağı getirme kararının ardından başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda (LHR) yoğunluk oluştu.

Ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması paniğe yol açarken, kısıtlamalara takılmak istemeyenler, Noel öncesi muhtemel son uçakları yakalayabilmek için havalimanına akın etti.

Yolcuların bilet sıralarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

- Avrupa ülkeleri birbiri ardına yasak kararı aldı

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başladı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke İngiltere ile uçuşları durdurdu. Çekya, İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı.

Hollanda'nın uyguladığı yasak, yıl sonuna kadar sürmek üzere pazar sabahı yürürlüğe girdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, pazar gece yarısından itibaren 24 saatliğine uçuş yasağı getirdiklerini söyledi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, pazar günü İngiltere'den uçuşları durduran ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunanların İtalya'ya girişini engelleyen bir karar aldıklarını, kararın 6 Ocak'a kadar geçerli olacağını duyurdu.