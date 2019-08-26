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İngiltere'ye bir şok daha! Ülkeyi terk ediyorlar

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden çıkması endişesiyle 100'den fazla İngiliz firması merkezlerini Hollanda’ya taşıdı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:53
İngiltere'ye bir şok daha! Ülkeyi terk ediyorlar

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış tarihi yaklaşırken uluslararası firmalar da Londra’daki merkezlerini diğer Avrupa ülkelerine taşımaya devam ediyor.

Son olarak Hollanda hükümeti tarafından yapılan açıklamada yaklaşık yüz kadar şirketin Londra ofislerini Hollanda’ya taşıdığı belirtildi.

Hollanda Yabancı Yatırım Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 325 firmanın daha, Avrupa pazarına kolay erişim sağlamak amacıyla merkezlerini Londra’dan Hollanda’ya taşımayı planladıkları ifade edildi.

Yatırım ajansı yetkilisi Jeroen Nijland, “İngiltere’de devam eden belirsizlik ve AB ile bir anlaşma olmayacağının her geçen gün daha büyük bir olasılık haline gelmesi, bu şirketler açısında büyük bir ekonomik rahatsızlık yaratıyor. Bu sebeple de çok sayıda şirket kendilerine Avrupa pazarında yeni merkez olarak Hollanda’yı seçiyorlar,” dedi.

Yatırım ajansı, Hollanda’ya gelen şirketlerin özellikle bilgi teknolojileri, medya, reklam ve sağlık konusunda faaliyet gösteren firmalar olduğunu açıkladı.

Hollanda, İngiltere’deki ofislerini taşıyan şirketleri kendi ülkesine çekme konusunda, Almanya, Fransa, Belçika ve İrlanda’yla rekabet halinde.

İngiltere’de göreve yeni başlayan Başbakan Boris Johnson, bir anlaşma sağlansa da sağlanmasa da Ekim ayı sonu itibariyle İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden çıkaracağını söylemişti.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:53
  1. Hollanda
  2. Londra
  3. İngiltere
  4. Boris Johnson
  5. Brexit

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