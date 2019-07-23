İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson kimdir?

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu. Haberin ardından Boris Johnson'un kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Boris Johnson kimdir?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan politikacı, 19 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı.

Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü.

13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Muhafazakar parti liderliğine seçilen Johnson ülkenin 77. Başbakanı oldu.

JOHNSON'DAN İLK AÇIKLAMA

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından sahneye çıkan Boris Johnson, üç hedefleri olduğunu belirterek, “Hedeflerimiz; Brexit’i gerçekleştirmek, ülkeyi birleştirmek ve (ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri) Jeremy Corbyn’i yenmektir. 31 Ekim'e kadar da AB üyeliğinden çıkmış olacağız." diye konuştu.

“BAŞBAKANI HALK SEÇER”

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise, Muhafazakar Parti’nin yeni liderinin ülkenin başbakanı olmasına ve bu kişinin (Boris Johson) kendisine yönelik açıklamalarına şu cümlelerle tepki gösterdi:

“İngiltere’nin başbakanının kim olacağına, genel seçim sonucunda halk karar vermelidir.”