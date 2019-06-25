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İngiltere'den Suudi Arabistan ve BAE'ye ağır darbe!

İngiltere, Temyiz Mahkemesi tarafından verilen kararının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği koalisyona yeni silah satışını yasakladığını duyurdu.

25 Haziran 2019 Salı 21:43
İngiltere'den Suudi Arabistan ve BAE'ye ağır darbe!

İngiliz hükümeti, Temyiz Mahkemesinin kararının ardından Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona yeni silah satışını yasakladığını duyurdu.İngiliz hükümeti, Temyiz Mahkemesinin kararının ardından Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona yeni silah satışını yasakladığını duyurdu.

Hükümetin silah ihracatçılarına yönelik açıklamasında, geçen hafta temyiz mahkemesinin Yemen'de kullanılabilecek silahların satışına ilişkin izinlerde gerekli prosedürün izlenmediği yönünde karar aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, hükümetin karara karşı olduğu ve itiraz etmeye hazırlandığı ancak bu süre zarfında Yemen'de kullanılabilecek silahlar için Suudi Arabistan ve koalisyon ortakları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Mısır'a yeni silah satışına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Mevcut anlaşmalar kapsamındaki satışların yasaklanmadığı ancak bu satışlar için verilen izinlerin de mahkeme kararı çerçevesinde yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

"Akıl ve yasa dışı"

İngiliz Temyiz Mahkemesi, geçen hafta İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.

Sivil toplum örgütü "Silah Satışına Karşı Kampanya"nın başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Ticaret Bakanlığının uluslararası insancıl hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesini "akıl ve yasa dışı" olarak nitelendirmişti.

Saldırılarda siviller ölüyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken SuudiArabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri mart 2015'ten bu yana Husilere karşı merkezi hükümeti destekliyor. Koalisyonun sivillerin ölmelerine yol açan saldırıları, açlığa neden olan ablukası ve insan hakları ihlalleri tepki çekiyor.

 

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 21:43
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Suudi Arabistan
  3. Kuveyt
  4. Bahreyn
  5. İngiltere

YORUM YAZ

  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 23 dk önce
    ABD nin yahudi sevdalısı başkanı Turump düşüncenin değil savaşın gücüne inanan ikinci stalin.bu konuda ;Dış siyasetini genelde ortak paralelikle yürüttüğü ingiltereden ornek almasi gereken cok insani dersler ve nüanslar vardır. Trumpun varlığı zaten tek başına dünya icin felâket özgür iradesi netanyahu tarafindan ipotek altında Trumpun Yanındaki her aklı selim bakanı bile durmuyor,kaçıyor.Neden?Trumpun ipotekli kimliğinden kaynaklanan davranış bozukluğu ve bunun ürünü kirli siyaseti tahammülsuzlukler yaşatıyor. ABD aklın mabetinin kutsal alanıni kirleten ve nekrofilistik zırva çığlıklar atan harp sakattı bir devlettir.Cok fazla kaba gücü var ama uluslar arası kamu oyunu ikna edemiyor.ikna edebilmek için anlatabilmek lazımdır.Ama anlata bilmek için gerekene sahip değiller.Buda akıl ve mücadelede haklılıktir. Buda düşüne bilen bir aklı olan ve ayakları yere sağlam basan geniş ufuklu liderlerle olur. Maduro putin ve reis geniş ufuklu ayakları yere sağlam basan devlet adamlari olarak iyi şahsiyet potreleri çizerek dünya siyasetine basiret ve akıllarıylayonvereren liderler olarak anılırlar Trump ise ABD devlet adamlarının zayıf halkası ve ABD için yaprak dökümünü başlatan zat-ı muhterem,mümtaz bir şahsiyet (!) Marifetleriyle hafızalara çok iyi kazınan bir kimlik olarak ABD tarihinin övünç kaynağıdır (!) güçler dengesindeki yerimizi ve safımızı güçlendirecek teknolojik gelişmeler bekârmız üzerinde tehdit oluşumlarını bertaraf edıp kaldıracaktır.milli uçak ve s-400 projesi de bunların en önemlileridir. ygelistirme asamasinda olan uzay savunma hsistemlerive bunun teknolojik ayağı lazer savunma sistemleri istikbal goklerdedir; sözüne emsal teşkil etmiyecek şekilde kanıtlayacaktır. Ticaret savaşlarını başlatan ABD nın başındaki şahsi muhterem(!) şüphesizki layik olduğu veçhile ile muamele edilip adab-ı erkana davet edilecektir. bu içinde bulunduğu dünya aile toplugunun saygınlığı gereğidir.Bağımsız her ülkenin onur savaşı haysiyeti ve hayatiyetidir. Bu hayatiyet global ekenomi gereği nimetin de adaletidir.lokmalarin adil paylaşımıdır. Türkiye cumhuriyeti kendi istikbal olugusu gereği bekasını ilgilendiren konularda hiç bir ülkenin Ön şartlı taleplerinin esiri değildir bağımsızlığın gereği de budur.hele birde AB,ABD ,NATO içi oyulmuş bir Türkiye isterken.Bu bağlamda bölgesinde ve dünyada güç dengesini sağlayarak haçlı zihniyeti ve onun temsil ettiği devletlerin tarihten gelen emelleri de varken bizden yapılması istenen bu siyasi oluşumların (AB,ABD.NATO) icinde müstemleke devlet kimliğidir ki;Turkiye için yalın olan gerceklilik tarihten gelen misyonuyla siyasi askeri ve toplumsal kimliğidir. Bu kimlik yapılanması bizim gerçek gücümüz,sayginligimiz ve en kuvetli korkulan yanimizdir. Şeytani histerikligin basit görünümü altında yatan mentalite kendi olgusunun olgunluğunu taşır ki bu Trumpun kendi kimliğidir.Temsiliyet kabiliyetini egosuna amaç edinip,kullanmıştır, turmp için son derece normal bir davranış olup; kendi siyasi kimliğinin de nüanslarını içinde barındırır.Turump tek kutuplu dünyanın mimarı rolünü çok iyi benimsemis görünüyor ve kendini bu role çok iyi kaptırmış, çinin kendi açılımı ve kırmızı çizgisi dişe diş,goze göz bir siyasi entelektüellik taşırken göz dağı vermek Trumpun siyasi basiretsizliginine eşdeğer cahil cesaretir.Primi ise kendi kırmızı çizgilerinin yüksek plavralaridir ki,zoru gördükçe rezilliklerini sergileyen donekliklere şahit oluruz. Neticede Turump dunyaya mal olmus bir şovmendir. Hiç bir ülke arka bahçesinde istemediği (otun) ve stratejilerine ters düşen hegemonyaların (bitmesini) oluşmasını istemez.ABD dünyada izlediği,kabulune de ters açıdan baktığı oluşumların dünyada tek hamisi olduğundan olsa gerek kendisini Dünya Cografyasi uzerinde (aç tavuk kendini darı ambarında görür misali) şartsız soz sahibi olduğu zannediyor.kovboy mantalitesi devamlı siyasi arenada kendi egosunu dayatarak kabullenilmesini şeytani bir histerikle arzulamakta olup ;her türlü siyasi aktörü menfati gereği yok saymaktadır.bu Trumpun yaratığı etik olmıyan siyasi nezaketsizlik Trumpun yetişme tarzının ve siyasi bilgisinin şuur altına yansıyan tartışılmaz üst kimliğidir. Huy halini(gelmiş) almıştır.kesinlikle iktidarda kaldığı sürece kendi zeka grupları içinde şahin muhamelesi görüp, yozluk katsayısı artmış olacaktır. ABD nin Turkiyeye karşı izlediği ve bundan sonra da izleyeceği ültimatom taktiği; dış siyasi arenada ABD dış işleri bakanlığının tükenmişlik sendromu; siyasi etik, nezaketsizlik ve yozlugudur.ABD devletin her kademesinde bu mentaliteden kurtarılmalıdır . Trumpun anlaşma stratejisi ön şartlı,yapıcılıktan uzakta ABD menfaatlerine bağnaz derecesinde düçar bir olgu ve yapılanmayı egosunda barındırır.gorevde kaldığı süre zarfında dünya stratejik, demografik insani varlık akıbeti barıştan uzak sürekli tehlike ve endişe arz ediyor.Rusyanin ve diğer ülkelerin hertürlü acil önlem tedbirleri gayri ihtiyari önemine binaen çok büyük zorunluluk ve sorumluk arz ediyor. Siyasi ve stratejik ergumanlar ne gerektiriyor ve bağımsızlığımızı,güçler dengesindeki yerimizi sağlayacak donanımların en iyi kazanımları milli menfaatlerimiz Için titizlikle yapmış ve yapacağız.bundan kimsenin şüphesi olmasın. ABD nin ortadoğu daki ileri karakolu ve uydusu ısrail in stratejik anlamda bağlarını bedbaht ve ferasetsiz tek dünya düzenin nizami köleleri bazı körfez ülkeleriyle girdiği sratejik ve ekonomik işbirliği ABD nın oluşturmak istediği tek kutuplu dünyanın saç ayaklaridir. Dünyanın her bölgesinde kendine askeri ve ekonomik bağlarla bağlı uydu devletleri kulanarak,tek kutuplu dünya liderliğine adım adım ilerlemektedir.bu süreçte herşey etik ve mübah mentalitesiyle ingiltereyi avrupa birliğinden ayırıp; çini ticarî ambargolarla baskilayip malum olan paranoyak sratejik ,askeri,ekonomik tek kutuplu totaliter oluşumuna hızla ilerlemektedir.burada demokraside minarenin çalınan kılıfıdır.Mücadele ise doları pasifize eden ekonomik ve askeri oluşumları icine alan birlikteliklerdir . ABD 'ülkelerin milli kimlikleri üzerinden rant devsirmeye alışık bir ülke olduğundan sömürge mentalitesini kuresel ekonomi çarkıklarını işleterek gerçekleştir.Bu zorunlu uydu tabiliginin başka modelidir ki her türlüsünden bağımsızlık kavramına terstir ve hür doğmuş hür yaşamış bir millet olarak bize tarihi misyonumuz açısından da uymaz bunun en Iyi anlatımı (anlatımida)S-400 lerin alımından geçer milli savunma konseptine ileri teknolojilerle entegre edilmesi ise milli bekârmız ve varlığımız için onur kaynağıdır. ABD nin milli kimlikler üzerinden rant devşirmesi en amiyane tabiriyle aşağılık bir barbarlıktır. ABD NIN ortadoğuda irani hedef alan siyasi açılımı ırak takı eski baas ve suriyedeki simdiki esat yönetiminin katliamlarindan daha tehlikeli bir senaryoya imza atmasi cok tehlikeli gelişmeleri doğurur ki;Bu ABD nın hedeflerinin çok büyük olasılıkla sapmasına neden olan ve tüm dünyayı icine alan kaotik ortamı doğurur. ABD güdümündeki kendilerini dev aynasında gören körfez deki o malum devletçikler ABD askerlerini lejyoner sistemiyle ülke savunmasına katarak çakma motifiyle ABD nın ortadoğuda devam eden eyaletleri olarak sisteme entegre edilmişlerdir dahası kirilgan emirliklerinin statüleri ABD nın o bolgedeki girişeceği Macerayala bire bir ilintili olup ; dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayi gerektiren bir istikbal olgusunun tehlikesini de tasimaktadir.Dolayısıyla son ,söz, ses özgür iradeleri olan tam bağımsız körfez ve ortadoğu ki ülkelerin (!)değil..ABD nin oluşacaktır. yani; spatuladaki harci karan baris yanlısı iran suren ise ABD olacaktir.ABD nin başındaki zatın amacı zaafını biçimlendiren egolarını paranoyak bir şekilde iran ve körfez üzerinden ticaret,petrol ve paraya dönüştürerek ABD ekonomisine devamlı akan musluk misali gelir irad etmek,kendiside çok iyi biliyorki körfez ve ortadoğu batağından çıkamayacağını dolayısıyla gayrı meşru kimliğigi ile aba altından sopa gösterek göz korkutup,daha cok nemalamanin Hesapi içinde.Oda biliyorki elin oğlunun armut toplamadığını.Çine yönelik yaptırımları çinin Sanayi ve teknoloji casusluğunadan ziyade uzak doğunun o bölgesinde ve diğer alanlardaki gücünü çin kaptırmış olmasidirki; AMERIKAN DERIN DEVLETI TARAFINDAN SON DERECE RAHATSIZLIK VERICI OLARAK ADLEDILIP ANLAMLADIRILMISTIR. BU RAHATSIZLIK UZUN VADEDE DE AMERİKAYI TAHTINDAN EDECEK BIR REALİTE OLARAK PENÇESİNE ALMIŞTIR. SIKINTI DERIN VE KAOTIKTIR.ZAMANLA ABD 'YI BIRBIRINE BAĞLAYAN EYALETLERİ BILE ETKILEYEBILECEK ;DOLASYISIYLA EKONOMİK BIRLIKTELIGI DE ÇÖZECEK GÜÇTE ABDnin dünya barisina katkısı anlaşma ve uzlaşma mantığından geçmesi kendi egosu ve mantalitesi olan mantığına ve onun hamisi olan Trumpun on altı köşe olan anlama basiretini temsil eden jetonun düşüş hızına koşulsuz hizmet etmesi gerekir.Sonunda izlediği siyaset açısı gereği kıratın çiftesi pek olur öğretisinden vieatnmdan beri hatırlamamış olmasıdir ipek yolu ticaret medeniyetinin bir parçası olan iran ve çin akabindede Rusya ve Kuzey kore bu hatırlatmayı en iyi şekilde yapmak için can siperhane bir şekilde üstün silahlarıyla ABD yi bu coğrafya da bekliyorlar olacağından kimsenin zerre kadar şüphesi dahi olmasın bu kaotik ortamın yarayacağı kaos islam topraklarından eskiyalikla yaralanan (nemalan) zorba ,zalim israilin sonunu da getir.Bu medeniyet temsilcileri bugünkü güç sarhoşluğu içinde, Siyasi tarzılariyla tüm güç dengesini ve güçler dengesi üzerine kurduğu, dış siyasetini barıştan uzak zorbalıkla dayatma,ötekileştirme ,beriketlestirme ve ayrimlastirmayla idame ettiğini, edeceğini zanederek ecelinin de senaryolar ını tarih sayfalarına yazdığının+,yazabileceginin farkında değil dolayısıyla aymaz bir şekilde güç tutkusu ve sarhoşluğu içinde kaderinin girdabında tarihin karanlık sayfasına geçemeye dünden de daha yakınlar. Malum, ABD potansiyel haydut kimliği ile yaptığına jandarmalık diyorsada bunun hür vicdanlardaki adı barbarlık ve yamyamliktir.çünkü;kendimilli kimliğinde bu vardır.Bu kimlik derin devletinin kendi kimliğidir.yani sonunda yakala ye ve yut olan aşağılık bir tarzla, prensiple çalışır. Turmp kişilik vasıflarıyla agresif yoğun psiko analizi dipte kendinden ve ideallerinden başka dünya kabul etmeyen zorba,ABD nin yahudi demokrasisinin faşist zavallı diktatörüdür insanlik erdeminde kafa tasicilik zihniyeti olan zorba,kimliksiz bir kimlik olarak amerikan değerlerini ve mantalitesini koşulsuz egolarıyla şekillendiren, sorgulayarak biçimlendirerek ayaklar altına alan psikolojide psiko analize yeni terimlerle kanalize olacak biri olarak dünya tarihinde bu terimle anılacak ve yargılanacak biri.sorgusuz mo...on mentalitesi ve deger yargisi gercek dunyadan ve insanlik degerlerinden izafi bir soyutlukla uzakta,amerikanin muhafazekaliginin ve katoliginin yeni değer yargısı olarak anılacaktır. Dış işleri bakanlığımızın profesyonelliği sayesinde kendini bilmez dış siyasi odakların sözde diktaları; tevazu, rica ve minnete dönüşmüştür bu başarı diplomasi adına dış işleri bakanlığımızın Türkiye cumhuriyeti nezdinde büyük devlet olma onurunun en büyük kazanımıdır. bu bağlamda küresel açıdan, dış siyasi arenada ve bölgesinde hissedilir bir saygınlıkla sözü dinlenen bir ülke konumundayız.. görünen o ki diplomasideki bu saygınlık her ülkenin, siyasi otoritesinin birbirine karşı duyulan güvenin de bir eseri olsa gerek. Türkiye in bölgesinde ve güçler dengesinde yerini belirleyen; güven esasına dayalı diplomasisidir. bu diplomasi ki bölgesinde ABD 'nın enerji koridoru ve Kürtler üzerinden İsrail e devlet kurma siyasi projelerini başlamadan bitiren siyasi ve askeri başarılarında getireceği şüphe götürmeyen bir gerçektir. bu gerçeğin sıcak yüzüyle köşeye sıkışan ABD diplomasisi her geçen gün taktik hegemonyalar üzerinden yeni yaptırmalar uygulayarak sıkıştığı köşenin çıkış açısında daraltmaktadır. gün gelecek daralan bu açıdan; diplomasisi ve siyasi kimliğindeki emelleri adına preslen ip’te çıkacaktır. ABD in kendi ulusal çıkarlarını başka ülkelerin çıkarlarından ve uluslararası topluluğun ortak çıkarlarından üstün tutması bencilliktir. başkanı Donald trump, ulusal güvenlik stratejisin de "Amerikan etkisine, değerlerine ve zenginliğine meydan okuyan rakiplerimizle ki bunlar Rusya ve Çin, karşı karşıyayız demekte olup; , ABD değerleri ve zenginlikleri köle ticareti ve bu bağlamda kapitalist değerlerin küresel ekonomi çarklarını çalıştırması ile küresel ekonomi adına sömürüyle oluşmuştur. başta Rusya ve Çin olmak üzere tüm dünya, sizin küresellik adına başka ülkelerin iç dinamiklerinde kaoslar yaratmanızı ve silahlarınızla coğrafyalarda ülkelerin sınırları ve demografik yapılarını değiştirmenizi takdirle mi karşılayacaktı? dünya ekonomi sistemine fed de emtia değeri olarak karşılığı bulunmayan dolarlınızla ülkelerin ekonomilerine o ülkelerin alım güçlerini aşağılara çekip; sömürmeniz takdirle mi karşılanacaktı? seçim vadelerinizi yerine getirmek için içinizdeki başta fetö ve onun hamisi Yahudi lobilerinin isteklerinini emir olarak telaki edip islam ın ve Kudus ün üzerinde demoklesin kılıcı olmanız takdirle mi karşılanacaktı? petrol kartellerinizin dünya piyasasında amaçları doğrultusunda fiyatlara müdahale edip ekonomi modelinin bu ayağını petrol ülkelerini sömürmeleri üzerine kurmaları takdirle mi karşılayacaktık? ulusal güvenlik stratejisinizde temel nokta olarak birde barışı güçle korumak olarak (milli güvenlik stratejisi nin dış ayağı) olarak koymuşsunuz.barışı bozan siz,dünyayı karıştıran siz, birde barıştan ve onu zorla korumaktan bahsediyorsunuz?.edep ya edep…(!)Kudüs oylamasından gerekli cevabı almışsınızdır umarım? özetle dünya milletleri size dünya beşten büyüktür hele hele bir den çok daha büyüktür ,aklınızı başınıza toplayın, etik siyaset yapın, dünyanın mazlum milletlerinin kaderleri üzerinden Yahudi şakileri adına siyaset yapmayın demekle adil düzenin kurulduğunu müjdelemek le kalmayıp;ABD imparatorluğunun sonunun geldiğini can çekişmekte olduğunu söylüyor…… Anlayana.
  • Cevat Cevat 25 dk önce
    SUUDILERIVSEIR ULKELERI KURAN OLUSTURAN ZATEN GROSBRITANYA VAHHABILIGI 1740 SENESINDE AJANLARI OLAN M.BIN ABDULVAHAB A KURDURDULAR....NEDEN ISLAMA EHLI SUNNETE TERSLIK MEYDANA GELSINVE BIRBIRLERINDEN UZAKLASSINLAR...ARAP ULKELERININ ISTISNASIZ.....HEPSI GROSBRITANYA VE ABD NIN KÖPEKLERIDIR...YONETIMI DIYORUM.....HILARY CLINTON ABD DIS ISLER BSK NIYKEN INGILTEREDE ACIKCA VAHHABILIGI VE ARAP DEVLETLERINIKURDUKLARINI SÖYLEDI.......................TC YI KIM KURDU.GROSBRITANYA KURDU.....AUBREY HERBERT KURDU...INGILIZ AM5..ISTIHBARATINI...ITTIHAT VE TERAKKI NIN KURUCUSUDUR.....YAHUDIDIR...INGILIZ SELANIK ELCISININ OGLUDUR....AUBREY HERBERT M..KAMALIN PATRONUDUR AKIL HOCASIDIR....KAMAL 4 DEFA LONDRAYAA.HERBERTIN EVINE ..3 DEFADA PARISE GITMISTIR...BUTUN PLANLAR YAPILMIS LONDRADA....IST PERAPALASTA..IMZALAR ATILMISTIR...PLAN AYNEN SUDUR...ABDULHAMID INDIRILECEK DARBEYLE....10 SENE SONRA OSMANLIYI YIKILACAK ....LAIK DINSIZ MASONIK TC KURULACAK BASINADA M.KAMAL KONACAKTIR......HILAFET KALKACAKTIR.................INGILTERE BASBAKANI EDWARD 1927 DE ISTBULA GELECEK..HERSEY YOLUNDAMI DIYE.........KONTROL EDECEKTIR...........TC YI SAGLAM KAZZIGA BAGLAYACAKLARDIR KI.....BIR DAHA HILAFETE VE OSMANLI GIBI BIR DEVLETE ASLA GIDEMESIN...............ARAPLARIN BASINA HALA DIKTATORLERI INGILTERE KOYMAKTADIR......2019 DA.....TC NIN BASINA KOYDUKLARI DIKTATORUKAZIKLAMISLARDIRKI KIMSE CIKARAMASIN ONA KARSI GELEMESIN..KORUMA KANUNU 5812.ERICH HIRCH..YAHUDISI KOYMUSTUR ....ALMAN ASILLI.....BURADAN SU CIKIYOR.............BUTUN ARAPLAR BUTUN TURKLER....200 SENEDIR ALDATILMAKTADIRLAR BUTUN KAFIRLER ISLAM TOPRAKLARINA SAHTE YALANCI KAHRAMAN KOYDULAR. SAHTE TARIH YAZDILAR ..CIKIP GITTILER AMA HALA KONTROL ETMEKTEDIRLER.....ISLAM ALEMINDEKI OLUSUMLARIN HEPSI SAHTEDIR........YALANDIR......ARASTIRIN ...ARASTIRIN....DOGRUYU BULUN...........31 MART SECIMINDEN ONCE BASKAN ERDOGAN AYASOFYAYI CAMIIYE TEVELLUT EDECEGIZ DEDI.....ALEKSIS CPRAS.....BUNU YAPARSANIZ ..ATANIZIN..NE MAL OLDUGUNU CIKARIRIZ DEDI..........SECERESI ELIMIZDE DEDI.....ERDOGAN GERI ADIM ATTI.........ÖZAL DA BUNU DENEMISTI.......AMA BIR GUNORTAYAGERCEKLER CIKACAKTIR......................DEMEKKI ZAMAN VAR ...CHP NIN YAHUDI PARTISI OLDUGUNU.....HALKIN 100 90 I BILMIYOR.............ARASTIRSA BULUR......ARASTIRAN YOK HAYIRLISI ALLAH IHMAR EDERIHMAL ETMEZ SURE TANIR ZAMAN TANIR..............HESAP SORAR....................SEYTANIN KENDINI SAVUNMASI...AKLINIZI KULLANSAYDINIZ ..PESIMDEN GELMESEYDINIZ.......DIYECEK ...EBEDI CEHENNEME PESINDEN GIDENLERLE GIRECEKTIR............ORADA KESKENIN HIC DEGERI YOKTUR..KURAN HERSEYI HABER VERIYOR....HOCALAR COK AYETLERI GIZLIYOR INIL HUKMU ILLA LILLAH...HAKIMIYYET KAYITSIZ SARTSIZ ...EBEDIYYEN ALLAHA A.I.T.T.I.R.......NOKTA..INANMAYAN KAFIRDIR...............YUSUF SU 40.......KIM OLURSA OLSUN ........BU AKIDEDIR ...............................KURDUKLARI BU DUZENLER SISTEMLER NEDIR NE DEGILDIR................0KIM KURDU......
  • Malatya Malatya 58 dk önce
    Hala akıllı olmadılar bunları kullanıyorlar sonrada tekmeyi basıyorlar

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