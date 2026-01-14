İngiltere’den İsrail'e mühimmat desteği!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle, İsrail'le ticaret görüşmeleri ve bu ülkeye yönelik askıya alınan silahların yeniden satışının başlayabileceğini belirtirken, Uluslararası Af Örgütü, yasa dışı işgalini ve apartheid politikalarını derinleştiren İsrail'in ödüllendirilmemesi gerektiğini savundu.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle, İsrail'le ticaret görüşmeleri ve bu ülkeye yönelik askıya alınan silahların yeniden satışının başlayabileceğini belirtirken, Uluslararası Af Örgütü, yasa dışı işgalini ve apartheid politikalarını derinleştiren İsrail'in ödüllendirilmemesi gerektiğini savundu.

Londra'da yapılan İşçi Partili Yahudi Hareketi'nin yıllık konferansına katılan Kyle, İngiltere'de yayın yapan The Jewish Chronicle'a İsrail ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Uluslararası Af Örgütü Bakan'a tepki gösterdi.

İngiltere ile İsrail arasında geçen yaz duran ticaret anlaşması görüşmelerini ve Eylül 2024'te bazı silah satışlarının askıya alınmasını değerlendiren Kyle, iki kararın da birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Kyle, bu kararların alınmasına neden olan Gazze'deki gelişmelerin yine görüşmelere başlama ve silah satışını sürdürme kararlarında etkili olacağını dile getirerek, 'Kalıcı barışa doğru bir hareket görmek istiyoruz. Bu olursa durumu tekrar ele alacağız. Hükümet bu konularda sürekli temas halinde.' diye konuştu.

Bu konuda bir tarih veremeyeceğini dile getiren Kyle, İngiltere'nin ticareti yeniden başlatmaya karar verdiğinde hızlı bir şekilde hareket edebileceğini vurguladı.

Kyle, İngiltere ile İsrail arasındaki ticaretin güçlenmesinin bölgede barışa katkı sunacağını kaydederek, 'Bu işlerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasını istiyorum.' dedi.

 

'İsrail'in Gazze'deki soykırımı sona ermedi'

Kyle'ın ticaret anlaşması görüşmeleri ve silah satışlarını yeniden başlatmak istediği yönünde yaptığı açıklamalarına Uluslararası Af Örgütü tepki gösterdi.

Merkezi İngiltere'de bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, 'İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarına yeniden başlama yönünde sinyaller vermesi tedirgin edicidir. Ateşkes görüşmesi ya da barış sözleriyle kandırılmayalım. İsrail'in Gazze'deki soykırımı sona ermedi.' denildi.

İsrail'in öldürmeye, yasa dışı ablukaya ve apartheide devam ettiği vurgulanan açıklamada, 'İngiltere hiçbir zaman tam bir silah ambargosu uygulamadı. İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımda kullandığı F-35 parçalarının satışı devam etti.' ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e Filistin'deki yasa dışı varlığını sürdürmeye yönelik yardım ve destek sağlamama talimatı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Silah satışlarını askıya alma kararının kaldırılmasının UAD kararları kapsamındaki yükümlülüklerimizden ziyade, ticari anlaşmalar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planlarına bağlamak çok problemlidir. Bu durum hükümetin önceliklerini de acı verici şekilde gösteriyor.'

Açıklamada, İsrail'le ticareti sürdürme ve silah satış yasağını kaldırma kararını insan hakları ve yasal sorumluluklara dayandırmak gerektiğinin altı çizilerek, 'İngiltere, yasa dışı işgalini ve apartheid politikalarını derinleştiren İsrail'i ödüllendirmemelidir.' ifadeleri kullanıldı.

