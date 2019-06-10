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İngiltere'den AB'ye resti! Ödemeyeceğiz!

İngiltere’nin favori başbakan adaylarından Boris Johnson, koşullar İngiltere adına iyileştirilene kadar, Brexit anlaşması gereği ülkesinin AB’ye ödemesi gereken 44 milyar euroluk tazminatı ödemeyeceklerini söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:36
İngiltere'den AB'ye resti! Ödemeyeceğiz!

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin başından bu yana en büyük destekçilerinden olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ile AB arasında varılan Brexit anlaşması gereği, İngiltere’nin ödemesi gereken yaklaşık 44 milyar euroluk tazminatı hemen ödememe tehdidinde bulundu.

Başbakanlık için favori isim

Theresa May’in Muhafazakar Parti genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerinden istifasının ardından, bu görevler için aday olan isimler arasında favori gösterilen Johnson, Brexit koşulları İngiltere adına iyileştirilene ve süreçle ilgili daha net bir tablo ortaya çıkana kadar tazminat ödemeyeceklerini ifade etti.

Alman basın organı Deutsche Welle'in haberine göre, "İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için para hem müthiş bir çözüm, hem de müthiş bir rüşvet aracıdır" diyen Johnson, anlaşmanın nihai bir biçimde tamamlanmamasına rağmen çekin tümünün altına imza atmayı hep tuhaf bulduğunu belirtti.

Johnson'a Trump'tan destek

Geçtiğimiz hafta İngiltere’yi ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump da İngilizlere, AB’ye olan borçlarını ödememe tavsiyesinde bulunmuş ve Boris Johnson’ın parti liderliği ve başbakanlık için mükemmel meziyetlere sahip olduğunu dile getirmişti. AB ile İngiltere arasında daha önce yapılan görüşmelerde, İngilizlerin aldığı Brexit kararının, AB’ye getireceği maddi yükün karşılanması için Londra’nın 44 milyar euro tazminat ödemesi üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:36
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