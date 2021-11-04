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Otomotiv İngiltere'de yeni otomobil satışları yüzde 24,6 düştü
Otomotiv

İngiltere'de yeni otomobil satışları yüzde 24,6 düştü

İngiltere'de yeni otomobil satışları ekimde yüzde 24,6 düştü. Ülkede trafiğe kayıt olan yeni otomobil sayısı geçen ay 106 bin 265 seviyesine geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 18:03:00 -
İngiltere'de yeni otomobil satışları yüzde 24,6 düştü

İngiltere'de trafiğe kayıt olan yeni otomobil sayısı geçen ay yüzde 24,6 düştü.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, ülkede trafiğe kayıt olan yeni otomobil sayısı, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 azalarak 106 bin 265 seviyesine geriledi.

SMMT açıklamasında, söz konusu rakamın, ekim ayları dikkate alındığında 1991 yılından bu yana en düşük seviye olduğu belirtildi.

Ülkede geçen ay trafiğe kayıt olan yeni benzinli otomobil sayısının yüzde 30,6 azalarak 48 bin 384'e, dizel yakıtlı otomobil sayısının da yüzde 66,4 düşüşle 7 bin 28'e gerilediği bildirilen açıklamada, trafiğe kayıt olan yeni elektrikli ve hibrit otomobillerin sayısının ise yüzde 17,9 artarak 33 bin 186'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, küresel çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle bu yılın sonunda trafiğe kayıt olan yeni otomobil sayısının 2020'ye göre yüzde 1,9 artarak 1,6 milyon seviyesinde kalmasının beklendiği bildirildi.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İngiliz otomotiv sektöründeki zayıf performansın; tedarik sıkıntısı, yüksek enflasyon ve azalan tüketici güvenini yansıttığını belirtti.

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