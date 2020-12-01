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Aktüel İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 603 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 603 kişi hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte 13 bin 430 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:09:02 -
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 603 kişi hayatını kaybetti

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 24 saatte 603 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 13 bin 430 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 86'ya yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 603 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 59 bin 51'e ulaştı.

Bir günde 214 bin 835 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 40 milyon 989 bin 701 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 1415'i yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 438 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

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