İngiltere'de nefret cinayeti: Müslüman komşusunu öldüren eski asker suçlu bulundu
İngiltere'de nefret cinayeti: Müslüman komşusunu öldüren eski asker suçlu bulundu

İngiltere'de nefret cinayeti: Müslüman komşusunu öldüren eski asker suçlu bulundu

İngiltere'nin Norwich kentinde görülen davada, 48 yaşındaki eski asker Elvis Vickers, Müslüman komşusu Abdul Chadli'yi bıçaklayarak öldürmekten jüri tarafından oy birliğiyle suçlu bulundu. Savcılık, saldırı öncesinde Vickers'ın "Bu teröristlerin sokağımı yönetmesine izin vermem" gibi ifadeler kullandığını belirtti.

Norwich Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, jüri yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından eski asker Elvis Vickers hakkındaki kararını açıkladı. Vickers, Kasım 2024'te komşusu Abdul Chadli'yi göğsünden tek bıçak darbesiyle öldürmekten suçlu bulundu. Zanlıya verilecek cezanın yeni yılda açıklanması bekleniyor.

IRKÇI İFADELER POLİS KAYITLARINA GİRDİ

Olayın, iki komşunun Vickers'ın evinde birlikte alkol aldıktan sonra güncel konular üzerine tartışmaya başlamasıyla gerçekleştiği aktarıldı.

Soruşturma sürecinde elde edilen deliller, cinayetin nefret saikiyle işlendiğini gösteriyor. Savcılık, zanlının saldırıdan önce komşusu hakkında ağır ve ırkçı ifadeler kullandığını belirtti:

"Soruşturma sürecinde polis kamerasına yansıyan görüntülerde Vickers'ın komşusunu, 'İşini bilen yanlış tip' şeklinde nitelendirdiği ve 'Şansını fazla zorladı' dediği görüldü. Savcılık, zanlının saldırı öncesinde, 'Bu teröristlerin sokağımı yönetmesine izin vermem' şeklinde ifadeler kullandığını belirtti."

AĞIR YARALI HALDE BULUNMUŞTU

Polis ekipleri, 48 yaşındaki Chadli'yi banyo zemininde ağır yaralı halde bulmuştu. Olay yerinde zanlının Müslümanlar hakkında hakaret içeren söylemler sarf ettiği de belirtilmişti.

Norfolk Polisi'nden Dedektif Müfettiş Sam Pontin, jüri kararının ardından yaptığı açıklamada, "Abdul'un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz ve bugünkü kararın onlara bir nebze olsun adalet getireceğini umuyoruz. Bu, asla yaşanmaması gereken anlamsız bir şiddet eylemiydi" ifadelerini kullandı.

 

