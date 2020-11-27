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Aktüel İngiltere'de hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan Kovid-19 aşısını değerlendirmesini istedi
Aktüel

İngiltere'de hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan Kovid-19 aşısını değerlendirmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:22:17 -
İngiltere'de hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan Kovid-19 aşısını değerlendirmesini istedi

LONDRA (AA) - İngiltere'de hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA), Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını değerlendirmesini istedi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada, "Kurumdan resmi olarak Oxford-AstraZeneca aşısını değerlendirmesini, verileri yorumlamasını ve sıkı güvenlik standartlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemesini istedik." dedi.

Hancock, onaylanması durumunda aşının aralıktan itibaren piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Hükümetin bu talebi, aşının kullanımı yolundaki ilk önemli adım olarak değerlendiriliyor.

İngiliz hükümeti, Oxford-AstraZeneca aşısı için 100 milyon doz ön sipariş vermişti. AstraZeneca da aralık ayında 4 milyon, Mart 2021 sonu itibarıyla 40 milyon dozu hazır hale getirebileceğini açıklamıştı.

Yapılan testlerde, aşının verilen dozaja göre yüzde 70-90 etkili olduğunun belirlendiği bildirilmişti.

Hükümet geçen hafta da MHRA'dan Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını değerlendirmesi istemişti.

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